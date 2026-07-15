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Požarevac je od 8. do 11. jula 2026. godine bio domaćin Državnog finala Sportskih igara mladih u disciplinama Telekom Srbija KUP i CUP, u okviru završnice 13. sezone Igara u Srbiji.

Državno finale u Požarevcu počelo je 8. jula dočekom takmičara i žrebom, koji su održani na Trgu oslobođenja. Najbolji mladi fudbaleri iz Srbije okupili su se u Požarevcu, gde su tokom takmičarskih dana pokazali borbenost, timski duh, fer-plej i želju da svoje gradove predstave na najbolji način.

Prisutnima se na svečanom otvaranju obratio Milan Jović, član Gradskog veća za sport i omladinu Grada Požarevca, koji je istakao značaj Sportskih igara mladih za grad i poželeo dobrodošlicu svim takmičarima, trenerima, gostima i predstavnicima Igara. Jović je naglasio da je za Požarevac posebno važno što ima priliku da ugosti decu iz različitih krajeva Srbije i da kroz sport promoviše zajedništvo, prijateljstvo i zdrave životne navike.

Takmičare je pozdravila i Marija Mihajlović, predsednica Sportskih igara mladih za Srbiju, koja je zahvalila Gradu Požarevcu na podršci i gostoprimstvu, istakavši da Požarevac uvek toplo i domaćinski dočeka učesnike Igara. Ona je poželela sreću svim ekipama i poručila da su Sportske igre mladih mnogo više od takmičenja — prilika da deca kroz sport stiču nova prijateljstva, uče o fer-pleju i nose najlepše uspomene iz gradova domaćina.

Svečanom otvaranju i žrebu prisustvovali su Zlatan Kostić, Ivan Pantić, član Gradskog veća i predsednik Sportskog saveza Grada Požarevca, Miodrag Gogić, izvršni direktor Sportskih igara mladih za Srbiju, Slobodan Popović, sportski direktor Sportskih igara mladih, kao i koordinatori Igara Radomir Radujko za Apatin i David Milić za Surdulicu.

Tokom boravka u Požarevcu, učesnici su bili smešteni u Poljoprivrednoj školi sa domom učenika „Sonja Marinković“ Požarevac, koja je bila izuzetan domaćin mladim sportistima, trenerima i organizatorima. Ljubaznost, organizacija i gostoprimstvo doma doprineli su tome da se deca osećaju prijatno i sigurno, a Sportske igre mladih još jednom su pokazale koliko je važno da sportska takmičenja budu praćena toplom atmosferom, druženjem i brigom o svakom učesniku.

Prvi takmičarski dan protekao je u znaku Telekom Srbija KUP-a. Mladi fudbaleri nadmetali su se na terenima Sportskog centra Požarevac, a večernji program bio je rezervisan za završne utakmice i dodelu medalja. Medalje najuspešnijim ekipama uručio je Marjan Marković, nekadašnji kapiten Crvene zvezde, reprezentativac Srbije i rođeni Požarevljanin, koji je tokom bogate karijere nastupao i za Dinamo iz Kijeva i osvojio brojne domaće i međunarodne trofeje, zajedno sa predstavnicima Sportskih igara mladih.

U okviru Telekom Srbija KUP-a, prvo mesto osvojila je ekipa Banditosi iz Novog Sada, drugo mesto pripalo je ekipi Var soba iz Novog Pazara, dok je treće mesto osvojila ekipa Srćkovo jato iz Niša.

Dodeljena su i pojedinačna priznanja najboljima. Za najboljeg golmana proglašen je Uroš Vrućinić iz ekipe Banditosi Novi Sad, najbolji strelac bio je Vildan Hodžić iz ekipe Var soba Novi Pazar, dok je priznanje za najboljeg igrača pripalo Aleksi Miliću iz ekipe Banditosi Novi Sad.

Drugi takmičarski dan bio je posvećen CUP-u, jednom od najmasovnijih turnira u malom fudbalu u okviru Sportskih igara mladih. Takmičenje je održano u tri kategorije - CUP 2008, CUP za devojčice i CUP 2011 za dečake. Najbolje ekipe pokazale su veliki kvalitet, energiju i sportski duh, a posebno emotivna bila je večernja završnica, kada su odigrane finalne utakmice i održana svečana dodela medalja i pehara.

U okviru CUP-a 2008, prvo mesto osvojila je ekipa FK Novi Pazar, drugo mesto pripalo je ekipi Bakardi iz Apatina, dok je treće mesto osvojila ekipa Gimnazija Šabac. Za najboljeg golmana proglašen je Petar Menićanin iz ekipe Bakardi Apatin, najbolji strelac bio je Faris Osmanović iz ekipe FK Novi Pazar, kojem je pripalo i priznanje za najboljeg igrača.

U konkurenciji devojčica, prvo mesto osvojila je ekipa Čačak, drugo mesto pripalo je ekipi ŽFK Sloga 036 iz Kraljeva, dok je treće mesto osvojila ekipa ŽFK Radnički 1923 iz Kragujevca. Za najbolju golmanku proglašena je Magdalina Marković iz ekipe ŽFK Sloga 036 Kraljevo, najbolji strelac bila je Lena Čolović iz Čačka, dok je priznanje za najbolju igračicu pripalo Aleksandri Petaković iz Čačka.

U okviru CUP-a 2011 u konkurenciji dečaka, prvo mesto osvojila je ekipa Duel Trajal iz Kruševca, drugo mesto pripalo je ekipi OŠ Marija Trandafil iz Novog Sada, dok je treće mesto osvojila ekipa Traktor Tom iz Krupnja. Za najboljeg golmana proglašen je Jovan Karličić iz ekipe OŠ Marija Trandafil Novi Sad, najbolji strelac bio je Marko Perić iz ekipe Duel Trajal Kruševac, dok je priznanje za najboljeg igrača pripalo Luki Gašiću iz ekipe Duel Trajal Kruševac.

Plasman na Međunarodno finale Plazma Sportskih igara mladih u Splitu ostvarile su prvoplasirane ekipe u kategorijama CUP 2011 za dečake i CUP za devojčice, koje će Srbiju predstavljati zajedno sa vršnjacima iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Severne Makedonije.

Finalno veče u Požarevcu proteklo je u sjajnoj atmosferi, uz mnogo emocija, radosti, podrške sa tribina i ponosa mladih sportista koji su se borili za medalje i plasman na Međunarodno finale. Požarevac je još jednom pokazao da je odličan domaćin velikih sportskih događaja za decu i mlade, a Državno finale Sportskih igara mladih ostavilo je snažan utisak na sve učesnike.

Pored takmičarskog dela, za učesnike je organizovan i prateći program, pa su deca tokom boravka u Požarevcu imala priliku da posete Ergelu Ljubičevo i uživaju u sadržajima na gradskim bazenima. Na taj način, Sportske igre mladih nastavile su tradiciju da sport povezuju sa druženjem, upoznavanjem gradova domaćina, novim prijateljstvima i nezaboravnim uspomenama.

Nakon Požarevca, Državna finala Sportskih igara mladih nastavljaju se u Čačku, koji će od 15. do 18. jula biti domaćin državnih finala u igri između dve vatre, Basketu 3x3 i atletskoj trci na 60 metara.

Najuspešniji takmičari sa Državnih finala predstavljaće Srbiju na Međunarodnom finalu Sportskih igara mladih, koje će od 17. do 22. avgusta biti održano u Splitu.

Sportske igre mladih predstavljaju najveću manifestaciju amaterskog sporta za decu i mlade u Evropi i već trinaest godina uspešno okupljaju hiljade dece širom Srbije, promovišući prijateljstvo, toleranciju, fer-plej, inkluziju i zdrave životne navike.