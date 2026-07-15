Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Evropska atletska organizacija i Evropska radiodifuzna unija (EBU) predstavili su smernice koje će sprečiti seksualizacije sportiskinja putem uglova snimanja i korišćenja ponovljenih snimaka.

Smernice prate povratne informacije od strane sportiskinja koje su govorile da određeni snimci kamerama mogu da uzrokuju neprijatni osećaj i ometanje, odvlačeći pažnju od takmičenja, stoji u saopštenju Evropske atletske organizacije.

Reč Ivane Španović ima težinu Foto: Dado Đilas

Dokument od 23 stranice

Dokument pod nazivom "Podizanje standarda: Smernice za dostojanstveno medijsko izveštavanje o ženskoj atletici", ima 23 stranice i sadrži preporuke za televizijske produkcije o tome kako da snimaju atletičarke tokom takmičenja. U izradi dokumenta učestvovala je i srpska atletičarka Ivana Španović, zajedno sa britanskom skakačicom motkom Holi Bredšo i Blankom Vlašić, bivšom skakačicom uvis.

- Razvoj smernica za snimanje ključan je korak prema uklanjanju štetnih prikaza žena u našim sportovima, uz održavanje najvišeg nivoa komentarisanja i tehničke savršenosti - rekao je predsednik Evropske atletske organizacije Dobromir Karamarinov.

Saveti za emitere

Emiterima se savetuje da izbegavaju dugotrajne krupne kadrove određenih delova tela, snimke iz niskog ugla snimljene iza, ili ispod sportiskinja, te usporene reprize koje ne doprinose razumevanju sportske akcije.

Dalje, smernice imaju za cilj da osiguraju da izveštavanje ostane usmereno na sportske performanse, kao i da smanje rizik od izvlačenja snimaka iz konteksta i neprimerenog deljenja na internetu i društvenim mrežama.

Organizacije su takođe poslale poruku produkcijskim timovima, da koriste šire uglove kamere koji hvataju pun obim pokreta i performansi sportiskinja.

1/12 Vidi galeriju Ivana Španović Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, Dado Đilas

Ivanina poruka

Atletska šampionka u skoku udalj Ivana Španović rekla je da bi emiteri trebalo da koriste inovativne uglove kamere, uključujući vazdušne snimke i edukativnu grafiku kako bi objasnili različite aspekte sportskih performansi.

- Naš sport nudi brojne mogućnosti za prikazivanje tehnike i lepote pokreta, poput prikazivanja usporenih snimaka koji ističu tehničku preciznost, poput trenutka odraza ili savršenog koraka - objasnila je srpska atletičarka Ivana Španović.