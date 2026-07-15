Slušaj vest

TENT iz Obrenovca, prvak Srbije, igraće u D grupi Lige šampiona za odbojkašice sa italijanskim Skandićijem, turskim Ezačibašijem i ekipom koja kroz kvalifikacije izbori plasman u grupnu fazu.

U Kupu CEV za odbojkašice, Ub, osvajač Kupa Srbije za sezonu 2025/2026, u šesnaestini finala sastaće se sa poraženom ekipom iz treće runde kvalifikacija za Ligu šampiona i prvi meč odigraće u gostima.

Crvena zvezda će u istoj fazi takmičenja igrati protiv češke Dukle iz Libereca, a prvi susret odigraće na domaćem terenu.

Železničar iz Lajkovca nastupiće u šesnaestini finala Kupa izazivača, gde će mu rival biti pobednik dvomeča prvog kola između portugalske Brage i danskog Orhusa. Ekipa iz Lajkovca biće gost u prvom meču.

U konkurenciji odbojkaša, Crvena zvezda će u šesnaestini finala Kupa CEV igrati protiv poraženog tima iz trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a prvi meč odigraće u gostima.

U Kupu izazivača, Karađorđe iz Topole će u prvom kolu igrati protiv španske Sorije i prvi meč odigraće u gostima. Ukoliko eliminiše španski tim, u šesnaestini finala sastaće se sa pobednikom duela između švajcarskog Nefelsa i estonskog Tartua.

Takovo iz Gornjeg Milanovca će u prvom kolu igrati protiv letonske Rige i prvi meč odigraće kao domaćin. Ukoliko prođe dalje, u šesnaestini finala igraće protiv francuskog Turkoana.

(Beta)