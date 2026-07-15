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Jedan od najvećih biciklista današnjice, Tadej Pogačar, pokazao je da ga loši komentari i neprijatne scene ne mogu izbaciti iz koloseka, usput otkrivši čiji mu primer najviše pomaže kada je teško.

Iako je odneo pobedu na etapi Tur de Fransa do Le Liorana, slovenački as se pored staze suočio sa zvižducima i negodovanjem dela publike. Ipak, višestruki šampion ove trke nije dozvolio da ga to poremeti, već je sve okrenuo na šalu i filozofiju, priznavši novinarima da mu u takvim neprijatnim momentima odmah kroz glavu prođe Novak Đoković i način na koji se srpski teniser nosi sa pritiskom.

- Zvižduci su uvek takvi, iako ih u biciklizmu nema toliko kao u tenisu ili fudbalu. Tamo ima mnogo više zvižduka i ljudi koji su protiv nekog tima ili igrača, jer je priroda sporta drugačija. U tenisu je to situacija "jedan na jedan" i navijači su podeljeni 50:50. Kod nas, kada neko zviždi meni ili nekom drugom, oni zvižde celom pelotonu, jer se ne zna tačno kome su upućeni pošto svi vozimo zajedno - objasnio je Pogačar razliku u atmosferi.

1/13 Vidi galeriju Tadej Pogačar Foto: Laurent Cipriani / AFP / Profimedia, Belga / ddp USA / Profimedia, AP Photo/Daniel Cole

Slovenački šampion je nakon toga povukao direktnu paralelu sa najboljim teniserom u istoriji, naglasivši da mu Đokovićeva čelična mentalna snaga služi kao savršen putokaz kako da odgovori na provokacije i ostane fokusiran na cilj.

- Uvek razmišljam o tenisu, o Novaku Đokoviću i mentalnoj snazi koju on poseduje. Mislim da je on imao jednu od najtežih karijera u tom smislu, sa mnogo zvižduka, a ponekad i bez ikakvog razloga, uprkos tome što je jedan od najvećih svih vremena. Zato, kada meni neko zviždi, ja se setim Novaka i on mi je inspiracija - dogao je Tadej.