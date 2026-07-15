Lando Noris pored bolida Meklarena u belim bojama za trku u Silverstonu

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Aktuelni šampion u konkurenciji konstruktora zaostaje čak 154 boda za vodećim Mercedesom posle prvih devet trka šampionata, a jedini plasman na pobedničko postolje u poslednjih pet trka ostvario je aktuelni svetski šampion Lando Noris, koji je bio treći u Barseloni.

Meklaren je u najavi pred trku na stazi Spa-Frankoršamp potvrdio da će ovog vikenda testirati novo zadnje krilo tokom slobodnih treninga u Belgiji.

Oba bolida MCL40 biće opremljena i trećom pogonskom jedinicom ove sezone, koju isporučuje "Mercedes AMG High Performance Powertrains". Nova specifikacija motora uvedena je prvenstveno radi povećanja pouzdanosti, a debitovala je na Velikoj nagradi Austrije u bolidu fabričkog tima Mercedesa, dok su je potom dobili i ostali Mercedesovi kupci.

U Meklarenu, međutim, najveća očekivanja polažu u paket unapređenja koji će biti predstavljen na Velikoj nagradi Mađarske krajem meseca.

"Tim u Belgiju dolazi potpuno fokusiran na to da iz bolida izvuče maksimum pre nego što za Veliku nagradu Mađarske uvedemo značajan paket unapređenja", navodi se u saopštenju ekipe.

Tehnički direktor Meklarena za primenjeno inženjerstvo Nil Hauldi upozorio je da tim ne očekuje veliki napredak već u Belgiji.

"Uvereni smo da će ovo unapređenje doneti određeni pomak u performansama bolida, ali smo svesni da posle teške trke u Silverstonu, pre svega kada je reč o čistim performansama, ni ovaj vikend neće biti lak. Zato ne očekujemo značajnu promenu u konkurentnosti već u Belgiji", rekao je Hauldi.

(Beta)