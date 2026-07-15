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Vozač ekipe "Uno-X-Mobility" je etapu dugačku 161,3 kilometra od Višija do Nevera prešao za tri sata, 10 minuta i šest sekundi.

Verenskjold je do prve etapne pobede na najprestižnijoj biciklističkoj trci na svetu stigao u sprint završnici.

Dvadesetšestogodišnji Norvežanin bio je brži od Holanđanina Olava Koja iz ekipe Dekatlon i Belgijanca Jaspera Filipsena iz ekipe "Premier Tech".

Pobeda Verenskjolda dolazi samo dan nakon što je doživeo pad tokom prethodne, brdovite etape do Le Liorana.

Vodeći u generalnom plasmanu, Pogačar je etapu završio u vodećoj grupi zajedno sa najvećim rivalom, Dancem Jonasom Vingegorom, čime je bez problema sačuvao više od tri i po minuta prednosti u generalnom plasmanu.

Slovenački biciklista je dan ranije ostvario treću etapnu pobedu na ovogodišnjem Tur d'Fransu i dodatno učvrstio lidersku poziciju.

Naredna, 12. etapa, dužine 179,1 kilometar, vozi se sutra od Manji-Kura do Šalon sir Sona.

(Beta)