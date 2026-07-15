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U ekipi Srbije Aleksandar Nedeljković postigao je 11 poena, a Veljko Mašulović 10 poena. Vuk Kulpinac dodao je osam, a Lazar Marinović sedam poena.

Tursku su predvodili Adis Lagumdžija sa 18 poena i Mirza Lagumdžija sa 13 poena. Ahmet Tumer dodao je devet, a Efe Bajram šest poena.

Srpski tim pretrpeo je treći uzastopni poraz i zauzima 11. mesto na tabeli sa četri pobede i pet poraza.

Turska je šesta sa šest pobeda i tri poraza.

Srbija će u četvrtak od 20 časova u Beogradskoj areni igrati protiv Ukrajine, a Turska će biti slobodna.

(Beta)