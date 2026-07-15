Muška odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu od Turske 0:3 u setovima (23:25, 19:25, 18:25), u prvoj utakmici treće sedmice u Ligi nacija.
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U ekipi Srbije Aleksandar Nedeljković postigao je 11 poena, a Veljko Mašulović 10 poena. Vuk Kulpinac dodao je osam, a Lazar Marinović sedam poena.
Tursku su predvodili Adis Lagumdžija sa 18 poena i Mirza Lagumdžija sa 13 poena. Ahmet Tumer dodao je devet, a Efe Bajram šest poena.
Srpski tim pretrpeo je treći uzastopni poraz i zauzima 11. mesto na tabeli sa četri pobede i pet poraza.
Turska je šesta sa šest pobeda i tri poraza.
Srbija će u četvrtak od 20 časova u Beogradskoj areni igrati protiv Ukrajine, a Turska će biti slobodna.
(Beta)
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