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Muška odbojkaška reprezentacija Srbije na startu Lige nacija u Beogradu, iznenađujuće lako je poražena od selekcije Turske rezultatom 0:3.

Selektor reprezentacije Turske je Slobodan Kovač, nekadašnji prvi trener Orlova i legenda srpske odbojke.

Slobodan Kovač selektor odbojkaša Turske Foto: Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dobro zna srpske igrače

Posle utakmice Slobodan Boba Kovač pričao je za medije, a prvo pitanje je bilo da bi Srbi voleli da je krajnji ishod meča bio drugačiji.

- I ja bih voleo da je rezultat drugačiji, da nisam na klupi Turske trenutno. Mislim da je utakmica kao utakmica mogla da bude zanimljivija. Srbija je pravila mnogo grešaka. Mi smo na početku bili stegnuti i naš servis nije išao tamo gde smo hteli. Želeli smo da opteretimo dva primača, a na početku smo servirali više na libera i bio je egal.

- Kad smo to promenili, onda je došla do izražaja naša fizička snaga i bili smo izuzetno dobri u igri servis-blok-odbrana. Odličan rezultat, nije bilo lako za mene da pripremim utakmicu. Nije bilo lako igrati protiv Srbije… Nije bila obična utakmica - rekao je Slobodan Kovač i nastavio:

Odbojkaška reprezentacija Srbije u Ligi nacija 2026. tokom intoniranja himne Bože pravde Foto: OSSRB

Imao temperaturu

- Mnogo je emocija sa moje strane bilo na terenu. Normalno, zadovoljan sam se pobedom. Ali, nema nekog radovanja, što je normalno. Prvo, zato što je samo prva, moramo da pobedimo još utakmica da bismo probali da odemo na finalni turnir.

- Ovde je takav turnir da svaka ekipa može da dobije svakoga. Videli smo Ukrajinu sjajnu, Slovenija već godinama igra dobro. Ova utakmica je savršena za nas i već od sutra kreće priprema za sledeću. Nadamo se dobrom rezultatu.

Nije ovo prvi put da je Boba Kovač nasuprot Srbije kao selektor, ali nikada u otadžbini.

- Prva utakmica u Srbiji… Ovde su četiri reprezentacije koje sam ja vodio. Postoji neki staž iza mene. Prva u Beogradu i onda je… Mislim da sam imao temperaturu pre utakmice.

1/9 Vidi galeriju Srbija Turska Liga nacija 2026. Foto: OSSRB

Uvek ide na pobedu

Emotivan trenutak bilo je intoniranja srpske himne "Bože pravde".

- I ja sam u sebi pevao. Da se ne lažemo. Kad si na drugoj strani, hoćeš da pokažeš da znaš, da si dobar… Normalno je. Kakav bih ja bio sportista da ne želim da pobedim, bez obzira na to ko je sa druge strane.

Govorio je Boba i o igri srpske reprezentacije.

- Šta je dobro? Ovo je mlada ekipa Srbije. Sigurno da imaju i dobrih strana i mana. Protiv Turske nisu bili dobri. Očekivao sam više jer su i oni fizički veoma dobri. Servis-blok… Do sada su te utakmice pobedili, nisu grešili mnogo u napadu. Odlučili su da igraju "prljavu" odbojku, da ne greše, da očekuju da izblokiraju i to su radili dobro. Sva sreća to nije funkcionisalo i rezultat je 3:0 za Tursku - objasnio je Slobodan Kovač.