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Poslednjih meseci Verstapen se dovodio u vezu sa Meklarenom i Mercedesom, ali je Vermeulen istakao da vozač nema nameru da napusti ekipu.

"Mnogo toga je napisano. Istina je da Maks želi da završi svoj period u Red Bulu. Ima ugovor do 2028. godine i namerava da ga ispoštuje do kraja", rekao je Vermeulen za austrijski OE24.

Vermeulen je naglasio da Red Bul ispunjava zahteve koje je Verstapen postavio, pre svega kada je reč o tehničkom razvoju bolida i njegovoj konkurentnosti.

"Možda nećemo pobediti u Belgiji, ali imamo veće šanse u Mađarskoj ili Holandiji. To su drugačije, tehnički zahtevnije staze", rekao je Vermeulen, dodavši da su u timu zadovoljni razvojem novog RBPT-Ford pogonskog sklopa za narednu eru Formule 1.

1/17 Vidi galeriju Maks Verstapen Foto: NELSON ALMEIDA / AFP / Profimedia, FLORENT GOODEN / imago sportfotodienst / Profimedia, Xavi Bonilla/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

On je potvrdio i da u Verstapenovom ugovoru postoji klauzula koja omogućava prevremeni raskid saradnje pod određenim uslovima, ali je naglasio da ona nikada nije aktivirana.

"Nismo koristili tu klauzulu, iako postoji. Mogli smo to da učinimo u nekim ranijim sezonama, ali nije bilo potrebe", rekao je Vermeulen.

Prema navodima pojedinih medija, Verstapen bi već tokom vikenda u Belgiji mogao i zvanično da potvrdi da ostaje u Red Bulu.