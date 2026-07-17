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Kako prenosi Bi Bi Si, brazilski reprezentativac napustio je pripreme Vulverhemptona u Portugaliji kako bi u četvrtak obavio lekarske preglede pred potpisivanje ugovora sa klubom iz Birmingema.

Prema navodima medija, Aston Vila će platiti 34 miliona funti fiksnog obeštećenja, uz dodatna četiri miliona kroz bonuse.

Klub sa "Vila parka" traži pojačanja u veznom redu nakon što je Juri Tilemans prodat Mančester junajtedu za 35 miliona funti, dok je Amadu Onana zbog teške povrede kolena zadobijene na Svetskom prvenstvu završio sezonu.

1/4 Vidi galeriju Raul Himenez povreda glave na meču Arsenal - Vulverhempton Foto: David Klein / PA Images / Profimedia

Aston Vila je u završnoj fazi pregovora i oko dovođenja švajcarskog reprezentativca Johana Mansambija iz Frajburga, u transferu koji bi, prema pisanju medija, mogao da premaši 50 miliona funti i postane najskuplji u istoriji kluba.

Za Gomesa je bio zainteresovan i Atletiko Madrid, ali španski klub nije uspeo da postigne konačan dogovor.

Dvadesetčetvorogodišnji vezista prošle sezone odigrao je 41 utakmicu za Vulverhempton, koji je završio na poslednjem mestu Premijer lige. U klub je stigao iz Flamenga 2023. godine, a za Vulvse je ukupno odigrao 130 utakmica i postigao sedam golova.