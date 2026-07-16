TUR D'FRANS: Belgijanac Merlije pobednik 12. etape
Vozač ekipe Sudal Kvik Step prešao je etapu dugu 179,1 kilometar od Manji Kura do Šalon sir Sona za tri sata, 38 minuta i 53 sekunde.
On je do treće etapne pobede u ovogodišnjoj trci došao posle sprinta, ispred Holanđanina iz Dekatlona Olava Koja, Belgijanca Jaspera Filipsena iz ekipe Alpecin i Eritrejca Binijama Girmaja iz ekipe NSN.
Na poslednjem kilometru došlo je do pada nekolicine vozača, među kojima su bili Kolumbijac Fernando Gavirija iz Kaha Rural i pobednik 11. etape Norvežanin iz Uno X Mobiliti Soren Verenskjold.
U generalnom plasmanu vodi vozač Emirejtsa Slovenac Tadej Pogačar sa 43 sata, četiri minuta i jednom sekundom.
Drugi je Danac Jonas Vingegor iz Visme sa 3:36 minuta zaostatka, a treće mesto zauzima Belgijanac Remko Evenepul iz Red Bul Bore sa 4:06 minuta zaostatka.
Naredna 13. etapa vozi se u petak od Dola do Belfora dužine 205,8 kilometara.
(Beta)