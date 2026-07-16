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Vozač ekipe Sudal Kvik Step prešao je etapu dugu 179,1 kilometar od Manji Kura do Šalon sir Sona za tri sata, 38 minuta i 53 sekunde.

On je do treće etapne pobede u ovogodišnjoj trci došao posle sprinta, ispred Holanđanina iz Dekatlona Olava Koja, Belgijanca Jaspera Filipsena iz ekipe Alpecin i Eritrejca Binijama Girmaja iz ekipe NSN.

Na poslednjem kilometru došlo je do pada nekolicine vozača, među kojima su bili Kolumbijac Fernando Gavirija iz Kaha Rural i pobednik 11. etape Norvežanin iz Uno X Mobiliti Soren Verenskjold.

U generalnom plasmanu vodi vozač Emirejtsa Slovenac Tadej Pogačar sa 43 sata, četiri minuta i jednom sekundom.

Drugi je Danac Jonas Vingegor iz Visme sa 3:36 minuta zaostatka, a treće mesto zauzima Belgijanac Remko Evenepul iz Red Bul Bore sa 4:06 minuta zaostatka.

Naredna 13. etapa vozi se u petak od Dola do Belfora dužine 205,8 kilometara.

(Beta)