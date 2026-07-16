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Posle tri uzastopna poraza u Ligi nacija, muška odbojkaška reprezentacija Srbije večeras je ostvarila veoma važnu pobedu nad Ukrajinom u ''Beogradskoj areni'' i zadržala šanse za plasman na završni turnir ovog takmičenja.

1/5 Vidi galeriju ORLOVI NE STAJU: Odbojkaši Srbije savladali Španiju i obezbedili plasman u narednu rundu EP! Foto: OSS

Srbiji je ovo je ovi peta pobeda u deset mečeva, a Ukrajinci sada imaju skor 6-4.

Ukrajina je bolje odigrala prvi set i uspela je da povede, ali je ostatak meča protekao u znaku reprezentacije Srbije. Četvrti set je bio posebno zanimljiv, Ukrajina je imala prednost na ulasku u finiš seta, ali su ''orlovi'' sjajnim blokovima uhvatili priključak, a zatim izvanrednim servisima dobili set za konačnih 3:1.

Poslednji poen je bio spektakularan, fenomenalan as-servis Nedeljkovića za trijumf i veliku radost naših igrača.

Naredni meč Srbija će prekosutra igrati protiv Nemačke koja ima skor 4-6.