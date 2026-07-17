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Ovo je životna priča jednog od najvećih sportista svih vremena

Iako se Tajger Vuds trudio da sebe prikaže kao porodičnog čoveka sa voljenom suprugom i dvoje dece, pokazalo se da je on imao sasvim drugačiju mračnu stranu i da je njegov privatni život bio pravi haos.

Prvi veliki Tajgerov skandal koji je potresao Ameriku dogodio se u dvorištu njegove kuće, kada ga je tadašnja supruga Elin Nordegren izmlatila palicom za golf!

Te 2009. se pisalo da je imao saobraćajnu nesreću, međutim, kasnije se otkrilo da je auto stradao od palice za golf. Pobesnela Šveđanka je otkrila da ju je Tajger prevario sa 21-godišnjom komšinicom, koju poznaje od 14. godine, pa je rešila da mu se osveti. Tajger je uleteo u auto kako bi se spasao, pa je stradao njegov kadilak.

1/13 Vidi galeriju Najbolji golfer svih vremena - Tajger Vuds Foto: KEVIN DIETSCH / UPI / Profimedia, Ron Sachs-CNP / Newscom / Profimedia, Video grab / Ferrari / Profimedia

Onda su se skandali nizali kao na traci. Tri konobarice, model za donji veš, porno glumica... 120 puta je prevario suprugu! Počela je hajka na Amerikanca, a on je pokušavao da sačuva brak, ali i brojne sponzore... Otišao je na rehabilitaciju kako bi se izlečio od zavisnosti od se*sa.

"U sklopu programa rehabilitacije napisao je imena svih 120 devojaka sa kojima je prevario suprugu, a na tom listu se našla i komšinica, pa je dobio palicom", otkrili su mediji.

Foto: Profimedia

Vuds je bio navučen i na alkohol. Još uvek se prepričava njegova čuvena izjava: "Flaša mi je bila najdraža."

2010. je pristao na veliko poniženje. S majkom u prvom redu, Tajger je 15 minuta čitao pismo izvinjenja supruzi, rodbini, prijateljima, celoj Americi, svetu, fanovima. Poslao je tada i pismo roditeljima dece u školi svoje dece, izvinjavao se što su završili u epicentru skandala.

Tajger Vuds Foto: Profimedia

I ono malo sponzora što je bilo uz njega, pobeglo je.

Usledila je osveta supruge. Naoružana advokatskim timom, koji je predvodila njena sestra, izvukla je Tajgeru čak 100 miliona dolara. Nakon procesa koji je okončan u Majamiju poslala mu je poruku: "Sve sam ti oprostila".

Tajger je nastavio da se teši s plavušama, a jedna od njegovih žrtava bila je i čuvena skijašica Lindzi Von. Naravno, raskinuli su zbog preljube.

Slavni Amerikanac je u maju 2017. na Floridi uhapšen zbog vožnje u izmenjenom stanju svesti. Bio je i pijan i drogiran. Sve je to davno prošlo vreme za 43-godišnjeg golfera, ali je sada osvanuo snimak njegovog "boravka" u policijskoj stanici.

Na snimku se vidi da je Vuds totalno dezorjentisan i da ne zna šta da radi. Na kraju, policajka je morala da mu objašnjava da treba da "duva", a ne da "sisa"!

Foto: Printscreen

Usledio je filmski povratak. Uspeo je da se izbori sa problemima i vrati na teren, čak i osvoji najveći svetski turnir u golfu... Mag na terenu, ali van njega...

Kurir sport