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Rođena je u Beogradu, ali ju je život još kao bebu odveo daleko od Srbije. Sa samo godinu dana preselila se u Sudan, a potom sa pet godina u Rim, gde je odrasla, završila osnovnu školu i napravila prve odbojkaške korake.

Daleko od očiju domaće javnosti gradila je svoj put u Italiji, razvijala talenat i polako skretala pažnju ljudi iz odbojkaškog sveta. Filmsku priču o ovoj supertalentovanoj odbojkašici donosi Miljana Rogač na portalu Meridian sport.

Anđela Grković, rođena 2009. godine, visoka je 190 centimetara, igra na poziciji primača servisa i već sada privlači pažnju odličnim fizičkim predispozicijama, snažnim napadom i velikim potencijalom.

Ovog leta prvi put je doputovala u Beograd kako bi njen talenat uživo video selektor Srbije Zoran Terzić. Pred njom je još mnogo rada, ali je jasno da Srbija u njoj vidi jednu od igračica za budućnost.

Za njene kvalitete odavno znaju i u Italiji, zemlji u kojoj je odrasla i napravila prve odbojkaške korake. Njena priča stigla je i do legendarnog Hulija Velaska, a Italijani su želeli da talentovanu Srpkinju zadrže u svom programu. Ipak, ovog leta dobila je priliku da upozna reprezentaciju zemlje u kojoj je rođena.

Treninzi sa reprezentacijom Srbije za Anđelu su predstavljali ostvarenje sna. Prvi put se našla među najboljim srpskim odbojkašicama i osetila atmosferu nacionalnog tima kojem bi jednog dana mogla da pripada. U razgovoru za Meridian sport priznala je da su joj treninzi sa reprezentacijom bili najlepše sportsko iskustvo u dosadašnjoj karijeri.

Iako još nema srpsko sportsko državljanstvo, njen dolazak u Beograd predstavljao je važan prvi korak. Poseta nije imala takmičarski karakter, već je bila prilika da stručni štab Srbije izbliza proceni njen kvalitet i potencijal. Očekuje se da u novembru dobije srpsko sportsko državljanstvo, čime bi stekla pravo nastupa za seniorsku reprezentaciju Srbije.

Iako danas ima 17 godina, njen odbojkaški put počeo je sasvim slučajno – iz želje da više vremena provodi sa starijom sestrom.

- Imala sam sedam godina kad sam krenula da treniram, pre svega zbog želje da se družim sa mojom starijom sestrom, koja je igrala odbojku. Moj brat je takođe u istom sportu. Ali, ja kao najmlađe dete nisam mnogo imala prilike da igram sa njima ili da me vode sa svojim društvom - ispričala je Anđela za Meridian sport.

Naravno, da je Italija htela da vidi Anđelu u svojoj reprezentaciji...

- Želeli su i Italijani da zaigram za njih. Pitali su me nekoliko puta za koga želim da igram. Meni je uvek bilo u glavi – da ću igrati za Italiju. Nisam mislila da postoji opcija da budem u reprezentaciji Srbije. Ovo sada mi je potpuno promenilo perspektivu - rekla je između ostalog ova talentovana odbojkašica.