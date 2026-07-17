PET MESECI POSLE TRAGEDIJE I TEŠKE NESREĆE LINDZI VON SE POJAVILA U ŠTIKLAMA: Pokazala je izvajano telo i otkrila - ZGLOB MI JE I DALJE SLOMLJEN
Lindzi Von se pojavila u javnosti, pet meseci posle velike nesreće na Zimskim olimpijskima igrama u Milanu.
Amerikanka Lindzi Von, jedna od najvećih alpskih skijašica svih vremena, na svečanoj dodeli ESPYS nagrada u Njujorku i svojim izgledom ostavila okupljene bez daha. I to za dve večeri.
Dama na crvenom tepihu
U elegantnoj haljini, sa osmehom na licu Lindzi Von se prošetala crvenim tepihom ispred Linkoln centra. Novinari su iskoristili priliku da popričaju sa njom, a ona je otkrila sve o teškoj borbi i mukotrpnom oporavku posle pada na ZOI, kada je umalo ostala invalid i izgubila nogu.
- Bio je to veoma spor proces oporavka - rekla je Lindzi Von (41) za "People", a onda otkrila:
- Prošlo je pet meseci otkako sam zaista mogla da idem u teretanu na donekle smislen način. A hodanje mi je zapravo i dalje veoma teško. Moj skočni zglob je i dalje slomljen.
Stravičan pad
Prisetila se Lindzi Von svoje odluke, da iako povređena startuje u spustu. Krenula je, a onda posle samo 13 sekundi doživela stravičan pad.
- Sećate se kada sam pomenula tu povredu pre Olimpijskih igara? To nije bila samo mala prepreka, bila je to potpuna ruptura prednjeg ukrštenog ligamenta.
Lekari spasili nogu
Posle pada, helikopteri su je preneli u kliniku u Milanu, a onda je transportovana u Ameriku. Imala je nekoliko operacija, kako ne bi izgubila nogu.
- Bila sam u invalidskim kolicima toliko dugo... Bila sam na štakama toliko dugo... Iskreno, skoro tri i po meseca nisam mogla da hodam bez pomoći. Bila sam veoma emotivna kada sam mogla da hodam sama.
Na kraju, Lindzi Von dodala je, da joj predstoji još operacija i dug put pre nego što će uopšte može da razmišlja o povratku na skije.