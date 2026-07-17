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Lindzi Von se pojavila u javnosti, pet meseci posle velike nesreće na Zimskim olimpijskima igrama u Milanu.

Amerikanka Lindzi Von, jedna od najvećih alpskih skijašica svih vremena, na svečanoj dodeli ESPYS nagrada u Njujorku i svojim izgledom ostavila okupljene bez daha. I to za dve večeri.

Lindzi Von na reviji u Njujorku Foto: Craig Barritt / Getty images / Profimedia

Dama na crvenom tepihu

U elegantnoj haljini, sa osmehom na licu Lindzi Von se prošetala crvenim tepihom ispred Linkoln centra. Novinari su iskoristili priliku da popričaju sa njom, a ona je otkrila sve o teškoj borbi i mukotrpnom oporavku posle pada na ZOI, kada je umalo ostala invalid i izgubila nogu.

- Bio je to veoma spor proces oporavka - rekla je Lindzi Von (41) za "People", a onda otkrila:

- Prošlo je pet meseci otkako sam zaista mogla da idem u teretanu na donekle smislen način. A hodanje mi je zapravo i dalje veoma teško. Moj skočni zglob je i dalje slomljen.

1/7 Vidi galeriju Lindzi Von na reviji u Njujorku Foto: Andrew H. Walker / Shutterstock Editorial / Profimedia, PETER FOLEY / UPI / Profimedia, Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia

Stravičan pad

Prisetila se Lindzi Von svoje odluke, da iako povređena startuje u spustu. Krenula je, a onda posle samo 13 sekundi doživela stravičan pad.

- Sećate se kada sam pomenula tu povredu pre Olimpijskih igara? To nije bila samo mala prepreka, bila je to potpuna ruptura prednjeg ukrštenog ligamenta.

1/26 Vidi galeriju Horor nesreća Lindzi Von Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Screenshot

Lekari spasili nogu

Posle pada, helikopteri su je preneli u kliniku u Milanu, a onda je transportovana u Ameriku. Imala je nekoliko operacija, kako ne bi izgubila nogu.

- Bila sam u invalidskim kolicima toliko dugo... Bila sam na štakama toliko dugo... Iskreno, skoro tri i po meseca nisam mogla da hodam bez pomoći. Bila sam veoma emotivna kada sam mogla da hodam sama.

Na kraju, Lindzi Von dodala je, da joj predstoji još operacija i dug put pre nego što će uopšte može da razmišlja o povratku na skije.