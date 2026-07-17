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Vozač Red Bula Maks Verstapen bio je najbrži na današnjem prvom treningu uoči trke Formule 1 za Veliku nagradu Belgije.

Četvorostruki svetski šampion ostvario je rezultat od 1:47,070 minuta.

1/17 Vidi galeriju Maks Verstapen Foto: NELSON ALMEIDA / AFP / Profimedia, FLORENT GOODEN / imago sportfotodienst / Profimedia, Xavi Bonilla/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Drugi je bio sedmostruki svetski prvak Luis Hamilton iz Ferarija sa 0,145 sekundi zaostatka, a treći njegov timski kolega Šarl Lekler sa 0,207 sekundi zaostatka.

Vozač Red Bula Isak Hadžar bio je četvrti, peti je bio Oskar Pjastri iz Meklarena, a šesti vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antoneli iz Mercedesa.

Aktuelni šampion Lando Noris iz Meklarena zauzeo je sedmo mesto, a vozač Mercedesa Džordž Rasel osmo.

Drugi trening vozi se od 17 časova, a treći je na programu u subotu od 12.30, uoči kvalifikacija koje počinju od 16 časova.

Trka za Veliku nagradu Belgije vozi se u nedelju od 15 časova.

Kurir Sport / Beta

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