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Irski MMA borac Konor Mekgregor posle samo minut je završio borbu protiv Maksa Holoveja nakon što je doživeo povredu kolena.

Posle ovakvog raspleta odmah su se pojavile sumnje da li će se Mekgregor ikada više vratiti u oktagon. Ima 37 godina, iza sebe tešku povredu i operaciju koja ga uskoro čeka.

Džon Džons je pohvalio Konora Mekgregora zbog njegovog stava i pozitivnog razmišljanja nakon svega što se desilo, pogotovo nakon objave na društvenim mrežama koja je pokazala da je postao izuzetno pobožna osoba.

Foto: Ian Maule / Getty images / Profimedia

"Konor se javno oslanja na Hrista. Imam osećaj da, kada pokušavaš da se odupreš svetu i ideš tim uskim putem, jedan od koraka predstavlja to što te Bog pita: 'Koliko zaista to želiš?' Kada javno govoriš o svojoj ljubavi prema Bogu, a onda se okreneš i doživiš povredu, bilo bi veoma lako da se vratiš u bar, prepustiš se besu i ogorčenosti. Ali, po onome što do sada vidim kod Konora, on i dalje slavi Boga", rekao je Džons za Ring Magazin.

Potom je dodao:

"To je pokazalo kakav je njegov karakter. To će ti Bog uraditi. Bićeš go, osramoćen. Sve samo da vidi da li ga stvarno voliš. Izgubio sam članove porodice, osramotio samog sebe i svaki put bih se vratio Bogu. Zahvalan sam mu. Tako ja vidim ovu Konorovu stvar, da li ostaješ ispravan dok ti se ceo svet smeje? Za sada mu uspeva i to mnogo znači", objasnio je Džons.