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Vozač Mercedesa Kimi Antoneli bio je najbrži na drugom treningu uoči trke Formule 1 za Veliku nagradu Belgije.

Drugi je bio aktuelni šampion Lando Noris iz Meklarena sa 0,190 sekundi zaostatka, a treći Maks Verstapen iz Red Bula sa 0,472 sekunde zaostatka. Četvorostruki svetski šampion bio je najbrži na prvom treningu ranije danas.

Četvrto mesto zauzeo je sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton iz Ferarija, koji je bio drugi na prvom treningu, peti je bio Isak Hadžar iz Red Bula, a šesti vozač Meklarena Oskar Pjastri.

Vozač Mercedesa Džordž Rasel zauzeo je osmo mesto, a Šarl Lekler iz Ferarija 11.

Treći trening na programu je u subotu od 12.30, uoči kvalifikacija koje počinju od 16 časova.

Trka za Veliku nagradu Belgije vozi se u nedelju od 15 časova.

(Beta)