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Vozač ekipe Džejko Alula prešao je etapu od Dola do Belfora dužine 205,8 kilometara, najdužu u ovogodišnjoj trci, za četiri sata, šest minuta i 58 sekundi.

On je do pobede došao u samoj završnici posle sprinta sa Kolumbijcem iz Astane Harolda Tehade.

Britanac Tom Pidkok iz Pinarelja, Belgijanac Maksim Van Gils iz Bore i Amerikanac Brendon Meknalti iz ekipe Emirejts prošli su kroz cilj sa dve sekunde zaostatka.

Vodeći vozači u generalnom plasmanu etapu su završili sa sedam i po minuta zaostatka. Vodeći je i dalje slovenački biciklista Tadej Pogačar iz Emirejtsa sa 47:18,31 sati.

Danac Jonas Vingegor iz Visme je drugi sa 3:36 minuta zaostatka, Belgijanac Remko Evenepul iz Bore je treći sa 4:06 sekundi, a Pidkok je četvrti sa 4:15 minuta zaostatka.

Naredna 14. etapa vozi se u subotu od Muluza do Le Markstajna dužine 155,3 kilometra.

(Beta)