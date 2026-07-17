„Prvi utisci su veoma pozitivni. Devojke su na pripreme došle motivisane i spremne za ozbiljan rad. Atmosfera u ekipi je odlična, a treninzi se odvijaju u punom tempu i uz maksimalno zalaganje svih reprezentativki. Pred nama je period intenzivnog rada u kojem ćemo podizati formu i ispravljati detalje kako bismo što spremnije dočekali predstojeće izazove. Verujem da ćemo kroz kvalitetan rad na Zlatiboru ostvariti ciljeve koje smo postavili.“

Ženska bokserska reprezentacija Srbije će tokom priprema na Zlatiboru nastaviti sa svakodnevnim intenzivnim radom, a stručni štab očekuje da će ovaj ciklus predstavljati važan korak u pripremi za predstojeća međunarodna takmičenja i nastavak uspešnih rezultata srpskog ženskog boksa.

U nastavku takmičarske sezone 2026. godine srpske bokserke očekuju Evropsko prvenstvo za omladinke u Loznici, Mediteranske igre u Italiji, Evropsko prvenstvo za seniorke u Sofiji i finale Svetskog kupa u Uzbekistanu. Sva ova takmičenja imaju zajednički cilj – stvaranje najboljih mogućih uslova za osvajanje olimpijske medalje na Igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

„Mediteranske igre su izuzetno važno takmičenje i veliki izazov za naš tim. Na ovom turniru učestvovaće najbolje bokserke Mediterana, među kojima su osvajačice olimpijskih, svetskih i evropskih medalja, tako da će konkurencija biti izuzetno jaka. Upravo zbog toga ovo takmičenje ima ogromnu vrednost za naše reprezentativke. Svaki izlazak u ring biće prilika da pokažemo koliko vredimo, ali i da steknemo neophodno iskustvo za ono što nas očekuje u nastavku olimpijskog ciklusa. Naš cilj je da Srbija na svakom velikom takmičenju bude u borbi za medalje. Devojke vredno rade, posvećene su svakom treningu i verujem da će na Mediteranskim igrama pokazati karakter, kvalitet i pobednički mentalitet koji krasi srpski boks. Ovo je još jedna stepenica na putu ka našem najvećem cilju – osvajanju olimpijske medalje na Igrama u Los Anđelesu 2028. godine. Znamo koliko rada, odricanja i discipline je potrebno da se do tog cilja dođe i upravo zato nijedno takmičenje ne posmatramo izdvojeno, već kao deo procesa koji će nas dovesti do vrhunskog rezultata.“