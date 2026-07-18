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Tom Brejdi i Logan Pol ponovo su dospeli u centar pažnje javnosti, ali ovog puta njihovo višemesečno prepucavanje preraslo je u fizički kontakt.

Tokom zajedničkog pojavljivanja na "Fanatics Festu" u Njujorku, legendarni NFL kvoterbek je, pred hiljadama gledalaca, prišao Loganu Polu i otvorenim dlanom ga ošamario po licu.

Sve se dogodilo nakon nekoliko razmenjenih provokacija, a situacija je u jednom trenutku zapretila da preraste u ozbiljniji incident.

1/12 Vidi galeriju Tom Brejdi Foto: Marc Schueler / imago sportfotodienst / Profimedia, printscreen/instagram/tombrady

Da ne dođe do većeg sukoba pobrinuo se centar Njujork Niksa Karl-Entoni Tauns, koji je odmah stao između njih i smirio tenzije.

Brejdi je ubrzo nakon događaja dodatno podgrejao atmosferu objavom na društvenoj mreži X, gde je Logana Pola nazvao samo jednom rečju:

- Štreber.

Istorija sukoba

Njihovo rivalstvo traje već mesecima i uglavnom je bilo šaljivog karaktera. Sve je počelo početkom godine kada je Logan Pol izjavio da ga je karijera u WWE-u učinila podjednako atletskim kao NFL igrače. Brejdi mu nije ostao dužan, pa su od tada nastavili da razmenjuju prozivke na raznim događajima.

Posebno su bili raspoloženi tokom Fanatics Flag Football Classica, gde su igrali za suprotstavljene ekipe. Brejdi je tada ismevao Pola zbog pozivanja na statistiku iz srednjoškolskih dana kako bi dokazao svoje fudbalske sposobnosti, a prepucavanje se nastavilo i tokom samog turnira.

Logan Pol je trenutno van ringa zbog teške povrede tricepsa koju je zadobio krajem maja tokom WWE nastupa. Ipak, nedavno je poručio da se oporavak odvija po planu.

– Da li vam ova ruka izgleda povređeno? – rekao je kroz osmeh u emisiji "First Take", pokazujući ruku.

Popularni jutjuber i WWE zvezda istakao je da još čeka dozvolu lekarskog tima za povratak, ali veruje da će za tri do četiri meseca ponovo biti spreman za nastupe.

Incident sa Brejdijem tako je postao novo poglavlje njihovog nesvakidašnjeg rivalstva koje već mesecima privlači veliku pažnju ljubitelja sporta i zabave.