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Antoneli je na trećem treningu na stazi Spa Frankoršam ostvario rezultat od 1:45,990 minuta.

Drugo mesto zauzeo je aktuelni svetski prvak Lando Noris iz Meklarena sa 0,139 sekundi zaostatka, dok je treći bio vozač Red Bula Maks Verstapen sa 0,148 sekundi zaostatka.

Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli pobedio je u trci Formule 1 za Veliku nagradu Kine Foto: XPB Images, XPB Images Ltd / Alamy / Profimedia

Četvrto mesto zauzeo je drugi vozač Mercedesa Džordž Rasel, dok je peto i šesto mesto pripalo članovima Ferarija. Peti je bio Luis Hamilton, a šesti Šarl Lekler.

Kvalifikacije za trku za Veliku nagradu Belgije na programu su danas od 16 časova, dok je start trke zakazan za nedelju u 15 časova.

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Formula 1 Izvor: Instagram/f1paddockclub