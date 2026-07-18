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Antoneli je na trećem treningu na stazi Spa Frankoršam ostvario rezultat od 1:45,990 minuta.

Drugo mesto zauzeo je aktuelni svetski prvak Lando Noris iz Meklarena sa 0,139 sekundi zaostatka, dok je treći bio vozač Red Bula Maks Verstapen sa 0,148 sekundi zaostatka.

1/4 Vidi galeriju Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli pobedio je u trci Formule 1 za Veliku nagradu Kine Foto: XPB Images, XPB Images Ltd / Alamy / Profimedia

Četvrto mesto zauzeo je drugi vozač Mercedesa Džordž Rasel, dok je peto i šesto mesto pripalo članovima Ferarija. Peti je bio Luis Hamilton, a šesti Šarl Lekler.

Kvalifikacije za trku za Veliku nagradu Belgije na programu su danas od 16 časova, dok je start trke zakazan za nedelju u 15 časova.