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Antoneli je do pol pozicije na stazi Spa Frankoršam stigao sa rezultatom od 1:44,361 minut.

Drugo mesto zauzeo je vozač Red Bula Maks Verstapen sa 0,317 sekundi zaostatka, dok je treći bio aktuelni svetski prvak Lando Noris iz Meklarena sa 0,440 sekundi zaostatka.

Četvrto mesto zauzeo je drugi vozač Mercedesa Džordž Rasel, ;dok je peto i šesto mesto pripalo članovima Ferarija. Peti je bio Šarl Lekler, a šesti Luis Hamilton.

Sedmo mesto zauzeo je drugi vozač Meklarena Oskar Pjastri, osmi je bio Arvid Lindblad iz ekipe RB, dok je deveto mesto pripalo vozaču Audija Gabrijelu Bortoletu.

Na 10. mestu završio je Isak Hadžar iz Red Bula.

Trka za Veliku nagradu Belgije na programu je u nedelju od 15 časova.

(Beta)