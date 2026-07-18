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Vozač ekipe Emirejts je etapu od Muluza do Le Markstajna dužine 155,3 kilometra prešao za četiri sata i sedam sekundi i tako stigao do četvre etapne pobede na ovogodišnjoj trci, a 25. ukupno.

"Imao sam dobar osećaj", rekao je Pogačar.

"Čekao sam poslednja dva kilometra da vidim da li će biti nekih pomeranja. Jedan po jedan, momci su otpadali, a ja sam se osećao dobro", dodao je on.

Pogačarev klupski kolega Meksikanac Isak Del Toro je ovu etapu završio kao drugi sa 38 sekundi zaostatka, a isti zaostatak imao je i Francuz Pol Segzas iz ekipe Dekatlon. Danac Jonas Vingegor iz Visme bio je četvrti.

Posle današnje etape Pogačar ima četiri minuta i 30 sekundi prednosti u generalnom poretku u odnosu na Vingegora.

Nadeljna, 15. etapa završava se usponom na Plato de Solajzon u francuskim Alpima. Etapa će biti duga 183,9 kilometara.

"Sutra je malo teže. Biće to težak dan za nas, ali bićemo spremni za borbu", rekao je Pogačar.

Ponedeljak je drugi dan odmora na trci, koja se završava tradicionalnim ciljem u Parizu 26. jula.

(Beta)