Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu od selekcije Nemačke sa 2:3 (25:21, 28:26, 16:25, 18:25, 13:15), u trećoj utakmici treće sedmice Lige nacija.
Ostali sportovi
ŠOK U BEOGRADU: Nemci režirali veliki preokret, Srbija eliminisana!
Slušaj vest
Srbija je ovim porazom izgubila šanse za plasman na finalni turnir ovogodišnjeg izdanja Lige nacija. Posle šestog poraza, Srbija je deseta na tabeli sa 16 bodova.
Najefikasniji u redovima Srbije bio je Veljko Mašulović sa 20 poena, Pavle Perić je upisao 13, dok su Lazar Marinović i Aleksandar Nedeljković utakmicu završili sa po 12 poena.
U pobedničkom timu najbolji je bio Erik Rers koji je upisao 22 poena.
Odbojkaši Srbije će poslednji meč u interkontinentalnom delu takmičenja odigrati sutra od 20.00 protiv Slovenije.
(Beta)
Reaguj
Komentariši