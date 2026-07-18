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Srbija je ovim porazom izgubila šanse za plasman na finalni turnir ovogodišnjeg izdanja Lige nacija. Posle šestog poraza, Srbija je deseta na tabeli sa 16 bodova.

Najefikasniji u redovima Srbije bio je Veljko Mašulović sa 20 poena, Pavle Perić je upisao 13, dok su Lazar Marinović i Aleksandar Nedeljković utakmicu završili sa po 12 poena.

U pobedničkom timu najbolji je bio Erik Rers koji je upisao 22 poena.

Odbojkaši Srbije će poslednji meč u interkontinentalnom delu takmičenja odigrati sutra od 20.00 protiv Slovenije.

(Beta)

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Zlatni odbojkaš Veljko Petković odlično svira gitaru i bas, a i sam ih pravi Izvor: Kurir