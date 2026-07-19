Slušaj vest

Ker je do cilja stigao za 3:42,66 minuta i tako nadmašio rekord star 27 godina, koji je držao Marokanac Hašim El Geruž sa vremenom 3:43,13.

"Bio sam samo ja, moje patike i staza. Bio sam potpuno gluv (od buke) u tih poslednjih 110 metara", rekao je Ker.

Britanac je kroz cilj prošao više od tri sekunde ispred Amerikanca Jareda Nugusa, koji je trku završio za 3:45,69.

Govoreći za Bi-Bi-Si (BBC), Ker je istakao da je atmosfera na stadionu i podrška publike u završnici trke bila "jednostavno neverovatna".

"Nisam skidao nogu sa gasa. Ali... počeo sam da klizim i pomislio sam 'vau, ovo je neverovatan osećaj'. Neverovatno je jer usporavam. Zato sam pomislio da je bolje da što pre stignem do ciljne linije. Dakle, prolazak kroz cilj i videti rezultat 42 i nešto, bilo šta, bio je moj cilj, tako da je to sjajno", rekao je on.

Dosadašnji lični rekord 28-godišnjeg Kera iznosio je 3:45,34, a ostvario ga je 2024. godine.

Ne propustiteOstali sportoviŠOK U BEOGRADU: Nemci režirali veliki preokret, Srbija eliminisana!
odbojkaši
Ostali sportoviKAKVA TRKA U LONDONU: Džoš Ker oborio čuveni rekord El Geruža
Džoš Ker
Ostali sportoviPOGAČAR NEZAUSTAVLJIV: Slovenac slavio u 14. etapi Tur de Fransa i povećao prednost
profimedia0787579735.jpg
Ostali sportoviANGELINA TOPIĆ PETA U LONDONU: Malo je delilo od pobedničkog postolja
Angelina Topić

Bonus video:

00:27
Pobednički skok Angeline Topić Izvor: Kurir