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Prema podacima kancelarije šerifa okruga Brazos u Teksasu, nju je udarilo vozilo koje se neoprezno kretalo unazad, a ona je prevezena u bolnicu, gde je kasnije preminula.

Rap (26) se pre mesec dana borila protiv Tiare Braun za titulu WBC prvakinje u pero kategoriji, ali je izgubila na poene.

Njen profesionalni skor je bio 8-1-1 (5 nokauta od 8 pobeda, jedan poraz, jedna nerešena borba).

Kancelarija šerifa okruga Brazos objavila je u subotu saopštenje za javnost u kojem piše.

"U subotu, 18. jula 2026. godine, neposredno pre 10:00 časova, na autoputu FM 159 dogodio se veliki sudar u kojem su učestvovali vozilo i biciklista. Prvi izveštaji ukazuju na to da je vozilo udarilo biciklistkinju, ostavivši odraslu ženu da leži na kolovozu".