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Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli pobednik je današnje trke Formule 1 za Veliku nagradu Belgije.Antoneli je zabeležio prvi trijumf na legendarnoj stazi Spa Frankoršam, ujedno šesti u karijeri, prvi nakon 7. juna i slavlja u Monaku.

Drugo mesto zauzeo je vozač Ferarija Šarl Lekler, a na poslednje mesto pobedničkog podijuma popeo se vozač Red Bula Maks Verstapen.

1/6 Vidi galeriju Formula 1 Velika nagrada Abu Dabija Foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia, DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Četvrti je kroz cilj prošao Luis Hamilton iz Ferarija, peti je završio vozač Meklarena Oskar Pjastri, a šesto mesto je zauzeo Isak Hadžar iz Red Bula.

Aktuelni svetski prvak, vozač Meklarena Lando Noris, trku je završio na sedmom mestu, dok su bodove osvojili i Gabrijel Bortoleto iz Audija, Arvid Lindblad iz Rejsing Bulsa, kao i vozač Alpina Franko Kolapinto.

Posle 10 održanih trkačkih vikenda u generalnom plasmanu vodi Antoneli sa 204 boda, drugo mesto preuzeo je Hamilton sa 159 bodova, treći je Džordž Rasel iz Mercedesa sa 154 boda, dok je na četvrtom mestu Lekler sa 122 boda.

Sa pol pozicije trku je krenuo Antoneli, dok se iza njega u prvom startnom redu našao Verstapen.

Treće mesto na startu je zauzeo Rasel, a sa četvrtog i petog mesta trku su počeli vozači Ferarija Lekler i Hamilton.

Na šestom mestu se našao Pjastri, dok je njegov timski kolega, Noris, trku krenuo sa 13. mesta, nakon što je kažnjen zbog promene elektronskih komponenti.

Kaznu je zbog nove promene motora dobio i vozač Red Bula Isak Hadžar, koji je krenuo sa pretposlednjeg, 21. mesta.

Svi vodeći vozači odlučili su se za start na srednje tvrdim gumama, dok je Noris trku krenuo na tvrdim gumama.

Ubrzo nakon starta Verstapen je uspešno iskoristio zavetrinu i na ravnom delu obišao Antonelija za prvo mesto, ali njegovo vođstvo nije dugo trajalo.

Već posle nekoliko sekundi Antoneli se vratio na prvo mesto, a Holanđanina je obišao i Lekler i preuzeo drugo mesto.

Iza Verstapena se vodila borba za četvrto mesto između Rasela i Hamiltona, a nakon kontakta između dva britanska vozača van staze je završio Rasel.

Rasel je ostao zaglavljen u pesku, pa se direkcija trke već u prvom krugu odlučila za izlazak vozila bezbednosti na stazu, a oba vozača su se našla pod istragom zbog incidenta.

Kontakt između Rasela i Hamiltona iskoristio je Pjastri koji se probio na četvrto mesto, dok se njegov timski kolega, Noris, popeo na 10. mesto.

U prvom krugu viđen je i incident između vozača Hasa Olivera Bermana i Estebana Okona, posle čega je Francuz izleteo van staze, ali je uspeo da ode do boksa i zameni oštećeni pneumatik.

Vozilo bezbednosti je za dva odlaska u boks iskoristio Hadžar, koji je prvo prešao sa tvrdih na srednje tvrde, a zatim opet na tvrde gume, čime se odlučio za strategiju da do kraja trke vozi na ovim pneumaticima.

Trka je nastavljena u petom krugu, a najzanimljivije je bilo u borbi između Pjastrija i Hamiltona. Hamilton je prvo uspešno obišao vozača Meklarena, da bi Pjastri ubrzo uzvratio.

U šestom krugu na drugo mesto se vratio Verstapen, dok je Lekler pao iza četvorostrukog svetskog prvaka.

Antoneli je stabilno držao prvo mesto, dok se Noris u međuvremenu popeo na osmu poziciju, a zatim i na šesto mesto.

U osmom krugu Pjastri je pokušao sa napadom na Leklera, ali se Monačanin agresivno branio, što je dovelo do kontakta između njih dvojice, a Pjastri je svojoj ekipi rekao da je "moglo doći do ozbiljnog sudara", uz potvrdu da je došlo do oštećenja bolida.

Okolnosti na stazi iskoristio je Hamilton, koji je u devetom krugu obišao Pjastrija, ali je ubrzo nakon toga saznao da je kažnjen sa pet sekundi zbog incidenta na početku, kada je iz trke izbacio Rasela.

Lekler je u 12. krugu ponovo bio agresivan u odbrani pozicije, ovog puta je sprečio timskog kolegu da se popne na treće mesto, a u isto vreme se našao pod istragom zbog incidenta sa Pjastrijem.

Ipak, Monačanin je odlukom direkcije trke ostao bez kazne.

U međuvremenu je viđeno drugo odustajanje, pošto se iz trke zbog tehničkih problema povukao vozač Kadilaka Serhio Peres.

Na zamenu guma u 18. krugu otišao je Verstapen, koji je prešao na tvrde pneumatike, a isto je krug kasnije uradio i Antoneli, koji se na stazu vratio ispred vozača Red Bula.

U 20. krugu nakratko je uvedeno virtuelno vozilo bezbednosti zbog delova na stazi, što su za odlazak u boks iskoristili vozači Ferarija, kao i Pjastri.

Stajanjem u boksu pod virtuelnim vozilom bezbednosti vozači su uštedeli 7,5 sekundi, što je Lekleru pomglo da se na stazu vrati ispred Antonelija i Verstapena, dok je njegov timski kolega morao da obavi kaznu od pet sekundi, pa se na stazu vratio kao šesti iza Pjastrija.

Prilikom izlaska iz garaže Hamilton je zakačio timskog mehaničara, ali je zatim dobio poruku iz ekipe da je mehaničar prošao bez povreda.

Direkcija trke se zbog ovog incidenta odlučila da pokrene istragu protiv Ferarija, zbog nebezbednog puštanja vozača iz boksa.

Prvo mesto u trci preuzeo je Noris, koji se nalazio na drugačijoj strategiji i njega je tek čekao prelazak na srednje tvrde gume.

Noris je prvo mesto prepustio Lekleru već u 23. krugu, a onda je uspeo da uspori Antonelija, koji je tek tri kruga kasnije obišao vozača Meklarena, čime je izgubio vreme u odnosu na Leklera.

Lekler je imao gotovo tri sekunde prednosti u odnosu na drugoplasiranog Antonelija u 27. krugu, a u istom krugu viđeno je treće odustajanje, kada se povukao vozač Aston Martina Lens Strol.

U 29. krugu Verstapen je obišao Norisa, koji je pokušao da pomogne svom timskom kolegi Pjastriju, koji se nalazio iza Holanđanina.

Noris je na jedinu zamenu guma otišao u 31. krugu, a prešao je na srednje tvrde gume. Ipak, posle greške mehaničara u boksu je ostao nešto duže (7,8 sekundi), što je uticalo da se na stazu vrati kao osmi, iza Bortoleta.

Antoneli je u međuvremenu smanjivao razliku u odnosu na vodećeg Leklera i u 33. krugu stigao na ispod jedne sekunde zaostatka.

Krug kasnije Italijan je bez većih problema obišao Leklera, ali se vozač Ferarija nije predavao i narednih nekoliko krugova je ostao u jednoj sekundi zaostatka.

U borbi za četvrto mesto Hamilton je sa spoljne strane u 40. krugu obišao Pjastrija, a zatim je pokušao da se približi Verstapenu, ali u tome nije uspeo.

Antoneli je sa druge strane sačuvao prednost u odnosu na Leklera, iako je pri kraju trke bio nesiguran.

Šampionat se nastavlja sledeće nedelje trkom za Veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu.