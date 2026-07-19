Muška odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je večeras u Beogradu od Slovenije 0:3 u setovima (19:25, 21:25, 22:25), u četvrtoj utakmici Grupe A treće sedmice u Ligi nacija.
LIGA NACIJA
SRBIJA NESLAVNO ZAVRŠILA LIGU NACIJA: Odbojkaši deklasirani od Slovenije!
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U ekipi Srbije Veljko Mašulović bio je najefikasniji sa 15 poena, Pavle Perić postigao je 11, a Lazar Marinović sedam poena.
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U slovenačkom timu Nik Mujanović postigao je 17 poena, Rok Možič imao je 14, a Tine Urnaut 10 poena.
Takmičenje u Ligi nacija Srbija je završila sa pet pobeda i sedam poraza i nije se plasirala na završni turnir.
Slovenija će igrati na završnom turniru pošto je ostvarila 10 pobeda i pretrpela dva poraza.
Završni turnir odigraće se od 29. jula do 2. avgusta u Ningbou u Kini.
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