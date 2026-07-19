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U ekipi Srbije Veljko Mašulović bio je najefikasniji sa 15 poena, Pavle Perić postigao je 11, a Lazar Marinović sedam poena.

1/5 Vidi galeriju ORLOVI NE STAJU: Odbojkaši Srbije savladali Španiju i obezbedili plasman u narednu rundu EP! Foto: OSS

U slovenačkom timu Nik Mujanović postigao je 17 poena, Rok Možič imao je 14, a Tine Urnaut 10 poena.

Takmičenje u Ligi nacija Srbija je završila sa pet pobeda i sedam poraza i nije se plasirala na završni turnir.

Slovenija će igrati na završnom turniru pošto je ostvarila 10 pobeda i pretrpela dva poraza.

Završni turnir odigraće se od 29. jula do 2. avgusta u Ningbou u Kini.