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Naši „orlići“ takmičenje su započeli u Grupi A, gde su se sastali sa selekcijama Bosne i Hercegovine i Bugarske.

U prvom kolu Srbija je poražena od Bosne i Hercegovine rezultatom 17:5, iako je povela esejem kapitena Uroša Vukašinovića. Rival je do kraja prvog poluvremena preokrenuo rezultat, a u nastavku sačuvao prednost i stigao do pobede.

U drugom meču grupne faze Bugarska je slavila sa 45:21. Iako su naši reprezentativci većim delom susreta bili u rezultatskom zaostatku, nisu odustali do poslednjeg minuta. Za Srbiju su eseje postigli Uroš Vukašinović, Lazar Radunović i Milan Klašnja, dok je Danilo Rakić bio siguran iz sva tri pretvaranja.

1/7 Vidi galeriju Ragbi, Srbija U18 Foto: Rugby Europe

Porazi u grupnoj fazi usmerili su Srbiju u razigravanje za plasman od petog do sedmog mesta. Tamo su naši mladi ragbisti prikazali jedno od najboljih izdanja na turniru i savladali Estoniju rezultatom 24:12, čime su izborili duel sa domaćinom, Mađarskom, u borbi za peto mesto.

U poslednjoj utakmici šampionata Mađarska je bila uspešnija i pobedila rezultatom 31:7, pa je Srbija turnir završila na šestoj poziciji.

Iako konačan plasman nije bio onakav kakav su priželjkivali, nastup u Budimpešti predstavlja dragoceno iskustvo za ovu generaciju srpskih ragbista.

Četiri utakmice protiv kvalitetnih evropskih selekcija, pobeda u razigravanju i brojni momenti dobre igre pokazali su da ova ekipa poseduje potencijal na kom će se graditi budućnost srpskog ragbija.