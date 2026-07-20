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Jedan od mečeva koji privlači posebnu pažnju, jeste i novi nastup Lea Cvitanovića, koji će ukrstiti rukavice sa Aidarom Oroskulovim, u meču u supervelter kategoriji.

Biće ovo treći profesionalni meč za Cvitanovića, koji je do sada upisao dva trijumfa u isto toliko mečeva, a mnogi zapravo ne znaju da pored bavljenja sportom, Cvitanović i studira, a uz to radi i nekoliko poslova.

"Pripreme su prošle odlično, dobro se osećam. Bez povreda… Protivnika smo izanalizirali, trebalo je da bude i prošli meč, u Beogradu, tako da ga poznajemo dobro, i sve u svemu, ja sam uvek u treningu, uvek sam koliko, toliko bazično spreman, i pred meč malo zaoštrim pripreme, dodam malo gasa, ubacim više sparinga, koliko to obaveze dozvoljavaju, tako da, top", počeo je Cvitanović.

Pored boksa, jedno od glavnih Cvitanovićevih interesovanja jeste i građevinski fakultet, na kojem punom parom ide ka diplomi.

"Studiram građevinski menadžment. Sad sam u šestom semestru, imam još jedan semestar da završim.Baš sam prošle nedelje upisao tri ispita, i onda mi je ostao još jedan semestar, gde ću da pišem seminarski rad, još jedan ispit, i završni rad uz firmu u kojoj radim kao student. I onda sam gotov sa tim prvim delom, pa ćemo videti da li ću nastaviti dalje do mastera, do magistarskog rada, ili ćemo da se zaposlimo, sve zavisi šta se bolje uklapa u boks i u sve ostale situacije. Kao što sam rekao, šta se mora, nije teško, i kad sam nešto započeo, to želim da uradim kako treba, i time se vodim u životu, i mislim da je to ispravno".

Osim toga, Cvitanović radi i nekoliko poslova.

"Imam dva stalna posla… Radim kao student u nadzoru gradilišta, pošto studiram pored toga i radim subotom na jednom drugom gradilištu, kao pomoćni radnik, fizikalac… Terase, pločice, sve što treba. Pored toga, uglavnom konobarišem često i budem "katmen" na MMA eventima. Kako se sve to stigne? Pa vidite, ima jedna poslovica, koja kaže "Šta se mora, nije teško". Treba život da se isfinansira, oprema, hrana, suplementacija, gorivo, osiguranja, tako da, to treba da se uradi, treba te pare da se zarade i onda se i nađe način i napravi se sve. Tako sam vaspitan i naučen od svojih roditelja i meni to ništa nije teško. Kako sve to organizujem? Gugl kalendar…".

Odricanja su često velika, a u svemu mu je podrška i lepša polovina, koja mu neretko pomaže i finansijski.

"Sport, pogotovo profesionalni sport, kao i svaka stvar kojoj se neko posveti u životu, iziskuje jako mnogo odricanja. Pogotovo još kao amater, nebrojeno propuštenih venčanja, krštenja, rođendana… Ali, mislim da je to jednostavno deo toga. Žena je tu podrška, maksimalna, kao prvo moralna, ali i finansijska kao što sam rekao. Ja se vodim onom izrekom da su moje pare naše pare, i da ja tu treba da budem za nju, za sebe, za porodicu, za decu, danas, sutra… Da sve treba da održavam, a da su njene pare, njene pare, i da ona sa njima treba da radi šta želi. Pošto smo u situaciji kakvoj jesmo, ja sam student i ne zarađujem nešto mnogo, ona je tu maksimalna podrška, i kad god nešto treba, da li je to veš, ishrana, treba auto da se napuini gorivom, ona uskoči, ona je uvek tu za mene, kao i moja porodica, kao i moja majka i otac, i moja braća. Pre svega, oni su svi moralna podrška, koja je po mom mišljenju, i najbitnija".

Za kraj razgovora, otkrio je i šta publika može da očekuje od njega u Sarajevu.

"Publika može da očekuje odličan boks. Ovom prilikom hoću da se zahvalim mojih par sponzora, koji su me podržali. Mogao sam još više da se posvetim treninga, mogao sam koju subotu da zamenim bauštelu za trening, ovom prilikom im se zahvaljujem. Tu su mi baš olakšali. Kao što sam i rekao, uvek idem do kraja, ako nešto započnem, želim to da uradim kako treba do kraja, i publika može da očekuje od mene dobar meč, dobar boks i šoutajm. Dođite u Sarajevo 24. jula, hotel „Malak“, i podržite mene i ostale", rekao je Cvitanović.

Podsetimo, celokupan program na Balkan Boxing 9, moći ćete da pratite na ArenaFight TV kanalu.

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