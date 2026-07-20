Samo u poslednja dva meseca Tanasković je boravio u zvaničnim posetama Kipru, Severnoj Makedoniji, Republici Srpskoj, Maleziji, Kini, Indiji i Egiptu. Tokom tih poseta sastajao se sa najvišim državnim zvaničnicima – premijerima, ministrima sporta i ministrima obrazovanja – gde su dogovoreni novi međunarodni projekti i velika takmičenja koja će biti organizovana u naredne dve godine. Njegov očekivani reizbor predstavljao bi značajno priznanje ne samo za njega lično, već i za Republiku Srbiju. Prisustvo predstavnika Srbije na čelu jedne od najuglednijih svetskih sportskih federacija, koja je i članica MOK, potvrđuje međunarodni ugled koji je naša zemlja stekla kao domaćin brojnih evropskih i svetskih prvenstava u školskom sportu.