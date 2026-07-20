TANASKOVIĆ PRED NOVIM MANDATOM! Čuveni Srbin ostaje predsednik Međunarodne federacije školskog sporta!
Centralni događaj ovogodišnje Skupštine zakazan je za utorak, kada će delegati odlučivati o izboru predsednika ISF. Jedini kandidat za novi mandat je aktuelni predsednik, Željko Tanasković iz Srbije.
Tanasković je prvi put izabran za predsednika ISF u aprilu prošle godine, nakon povlačenja dotadašnjeg predsednika, Francuza Petrinke.
Tokom proteklog mandata pokrenuo je brojne reformske procese u radu ISF, unapredio međunarodnu saradnju i nastavio organizaciju najvećih svetskih školskih sportskih takmičenja na više kontinenata.
Samo u poslednja dva meseca Tanasković je boravio u zvaničnim posetama Kipru, Severnoj Makedoniji, Republici Srpskoj, Maleziji, Kini, Indiji i Egiptu. Tokom tih poseta sastajao se sa najvišim državnim zvaničnicima – premijerima, ministrima sporta i ministrima obrazovanja – gde su dogovoreni novi međunarodni projekti i velika takmičenja koja će biti organizovana u naredne dve godine. Njegov očekivani reizbor predstavljao bi značajno priznanje ne samo za njega lično, već i za Republiku Srbiju. Prisustvo predstavnika Srbije na čelu jedne od najuglednijih svetskih sportskih federacija, koja je i članica MOK, potvrđuje međunarodni ugled koji je naša zemlja stekla kao domaćin brojnih evropskih i svetskih prvenstava u školskom sportu.
Na gotovo svakom međunarodnom događaju ističe se da predsednik ISF dolazi iz Srbije, zemlje koja je poslednjih godina postala sinonim za vrhunsku organizaciju velikih školskih sportskih manifestacija. Očekuje se da će izbor, koji je na programu u utorak, potvrditi nastavak tog uspešnog puta i dodatno učvrstiti međunarodnu poziciju Srbije u svetu školskog sporta.