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Osmoro srpskih strelaca će krajem avgusta učestvovati na Mediteranskim igrama u italijanskom gradu Tarantu. Streljački turnir na programu je od 26. do 31. avgusta.

1/5 Vidi galeriju Streljaštvo 2026 Foto: SSS

Na Mediteranskim igrama su na programu samo takmičenja vazdušnim oružjem, a svaka zemlja može da prijavi najviše po četiri takmičara po oružju (dve žene i dva muškarca).

Stručni štab SSS se prilikom određivanja sastava za MI, između ostalog, rukovodio kriterijumima Olimpijskog komiteta Srbije, jer učesnici MI treba da ispunjavaju uslove vezane za kategorizaciju u programima OKS ili svojim nacionalnim savezima.

Najiskusniji članovi ekipe i ovog puta biće olimpijski prvaci, Zorana Arunović i Damir Mikec. U Tarantu će se nadmetati i najuspešniji strelci Srbije u 2025, Aleksandra Havran i Aleksa Rakonjac. Ostali članovi ekipe takođe u riznicama imaju pojedinačne ili ekipne medalje sa velikih takmičenja.

Do Mediteranskih igara, u kalendaru nema velikih seniorskih takmičenja, izuzimajući Svetski kup u kineskom gradu Hangdžouu, na kome će krajem ove sedmice Srbiju predstavljati samo Zorana Arunović.

Sastav za Mediteranske igre

Pištolj, žene: Zorana Arunović (Olimpik 011), Jovana Todorović (Olimp)

Pištolj, muškarci: Damir Mikec (Policajac), Uroš Gajić (Niš 1881).

Puška, muškarci: Aleksa Rakonjac (Pančevo 1813), Lazar Kovačević (Jagodina 92)

Puška, žene: Aleksandra Havran (Novi Sad 1790), Anđelija Stevanović („Dragan Jevtić Škepo“).

Uz strelce će biti trojica trenera: Goran Mikec (pištolj), Stevan Pletikosić, Goran Stojadinović (obojica puška).