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Milovan i Đorđe Vesnić završili su trkački vikend FIA Evropskog šampionata na brdskim stazama (FIA EHCC) na stazi Limanova u Poljskoj.

Milovan je za volanom "audija RS3 LMS" trijufovao u svojoj klasi, dok je Đorđe Vesnić u svom "reno klio IV RS" nastup završio na petom mestu.

1/4 Vidi galeriju Milovan i Đorđe Vesnić Foto: Privatna arhiva

Promenljivi vremenski uslovi i smena kiše i sunca namučili su ekipu iz Užica, pre svega u pogledu izbora guma, a stariji Vesnić se ipak bolje snašao od svog sina.

"Bilo je neizvesno od prvog treninga pa do samog kraja. Moram da budem zadovoljan jer sam pobedio u svojoj klasi, falilo mi je pola sekunde da oborim rekord staze. Da je u drugoj vožnji bilo suvo, verovatno bi se i to desilo. Odradili smo dobra posao, jer do samog izlaska na stazu nismo bili sigurni koje gume da stavimo, pa sam ja bio taj koji je donosio poslednju odluku", rekao je Milovan Vesnić.

"Što se Đorđa tiče, njemu je bilo je teže, jer odluka o slikovima ili gumama za kišu donosi krucijalnu razliku. Ipak, ovo je za njega veliko i dragoceno iskustvo, što će mu značiti za buduće trke", dodao je naš proslavljeni automobilista.

Posle četiri vikenda, koliko su Vesnići do sada vozili, Milovan je drugi u generalnom plasmanu u svojoj klasi, a srpski tim je preskočio tri trkačka vikenda, pre svega zbog finansija.

Do kraja sezone preostala su tri vikenda, ali još nije izvesno na koliko će se trka Vesnići pojaviti, što opet zavisi od finansijske situacije.