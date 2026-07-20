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Kompanija "Ekspo 2027" saopštila je, povodom Svetskog dana šaha, da će taj sport imati posebno mesto na specijalizovanoj međunarodnoj izložbi koja će sledeće godine u Beogradu biti održana pod sloganom "Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve".

1/8 Vidi galeriju Loznica Open 2026: Otvoren veliki međunarodni šahovski turnir Foto: T.Ilić

"Šah će imati i posebno mesto u okviru sportskog programa Ekspa 2027, kao jedan od simbola igre koja povezuje ljude bez obzira na godine, jezik i nacionalnost. Kroz šahovske programe, turnire i prateće sadržaje, posetioci iz celog sveta imaće priliku da iskuse kako intelektualna igra postaje prostor susreta, dijaloga i saradnje, u duhu teme 'Igra(j) za čovečanstvo'", navodi se u saopštenju.

Predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jogić najavio je da će taj savez tokom specijalizovane izložbe Ekspo 2027 realizovati jedinstven program, sa ambicijom da postavi Ginisov rekord.

"Tokom sva 93 dana trajanja Ekspa, 24 časa dnevno, neprekidno ćemo igrati šah. Želimo da se upišemo u Ginisovu knjigu rekorda, ali još važnije, želimo da svaki posetilac ima priliku da sedne za šahovsku tablu i odigra bar jedan potez. Biće organizovani i onlajn mečevi, paneli, obuke i predavanja, kako bi u programu mogli da učestvuju i oni koji neće biti u mogućnosti da dođu u Beograd", kazao je Jorgić.

Naveo je da je šah mnogo više od igre i da kroz taj sport deca i mladi razvijaju koncentraciju, strpljenje, strateško razmišljanje i odgovornost za sopstvene odluke.

"To su vrednosti koje ih pripremaju za sve izazove koji ih očekuju u životu. Zato uvek kažem da šah nije samo škola sporta, već i škola života, koja gradi dobre, pametne i plemenite ljude", rekao je Jorgić.

Dodao je da je šah je igra koja šalje snažne poruke i verujem da ćemo sa Ekspa 2027 poslati milione dobrih poruka širom sveta.

"Neka se svaki sukob zameni jednom šahovskom partijom, a svako nadmetanje završi rukovanjem. Upravo je to duh koji šah nosi i koji želimo da podelimo sa svetom", naveo je Jorgić.

Kompanija "Ekspo 2027" je u saopštenju dodala da se veliki događaji ne pamte samo po pobednicima, rekordima ili broju posetilaca, već po idejama koje su pokrenuli, partnerstvima koja su stvorili i ljudima koje su povezali.

"Upravo u tome šah i Ekspo dele svoju najveću vrednost, sposobnost da kroz igru inspirišu saradnju, razumevanje i napredak koji traje mnogo duže od samog događaja. Tokom 93 dana Ekspa 2027, svet neće igrati samo šah. Igraće 93 dana za čovečanstvo", navodi se u saopštenju.