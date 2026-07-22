Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Francuski motociklista Fabio Kvartararo od naredne sezone voziće za fabrički tim Honde, pošto je potpisao ugovor sa Honda HRC ekipom za 2027. i 2028. godinu, saopštio je danas japanski proizvođač.

Šampion Moto GP šampionata iz 2021. godine biće jedno od glavnih pojačanja Honde uoči početka nove ere u kraljevskoj klasi, koja od 2027. godine prelazi na motocikle zapremine 850 kubika.

Kvartararo je debitovao u Moto GP šampionatu 2019. godine i odmah skrenuo pažnju na sebe. Već na četvrtoj trci osvojio je prvu pol-poziciju, a debitantsku sezonu završio je sa šest pol-pozicija i sedam plasmana na pobedničko postolje.

Francuz je 2021. godine osvojio titulu svetskog prvaka, dok je godinu dana kasnije sezonu završio na drugom mestu u generalnom plasmanu.

Tokom dosadašnje karijere u MotoGP šampionatu ostvario je 11 pobeda, 32 plasmana na pobedničko postolje i 21 pol-poziciju.

Beta