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Od Beogradskog hipodroma i Košutnjaka do sportskih hala i školskih terena, Sektor za sport GO Čukarica nastoji da različite delove opštine poveže kroz sport. Prva polovina 2026. godine donela je više sadržaja za decu, podršku ženskom i parasportu, nove takmičarske formate i pripremu događaja namenjenih široj publici.

Prvi sledeći događaj u kalendaru je „OCR Hipodrom 2026“, koji će 5. septembra biti održan na Beogradskom hipodromu kao deo serijala Invictus Challenge. Izbor lokacije nije slučajan - tradicija Hipodroma biće povezana sa savremenim i dinamičnim vidom takmičenja, čime Čukarica pokazuje otvorenost prema sportskim inovacijama.

Učesnike očekuje ekipna OCR trka na stazi dugoj 1.600 metara sa 15 prepreka. Svaki tim činiće šest takmičara, odnosno tri žene i tri muškarca.

Foto: Privatna arhiva

Sledeća sportska tačka mogao bi da bude Košutnjak. Sektor za sport razgovara sa organizacijom Serbia EPIC o mogućem održavanju manifestacija Night Trail i Kids Trail, kao i međunarodne biciklističke trke a njihova ideja je da povežu sport, prirodu i aktivno učešće dece, porodica i rekreativaca.

Najširi neposredni obuhvat imao je Letnji kamp „Čukarica 2026“, kroz koji je prošlo više oko 350 dece uzrasta od 7 do 14 godina. Kamp je ove godine dobio novu dimenziju - pored sportskih aktivnosti, uvedeni su edukativni sadržaji, ručak i voćna užina. Prvi put je izabrano i promotivno lice kampa, rukometna reprezentativka Srbije Sara Garović, kako bi se uspešni sportisti neposrednije povezali sa decom.

Foto: Privatna arhiva

Više od 250 osnovaca okupilo se i na četvrtom Sajmu sporta u Sportskom centru „Žarkovo“. Deca su na jednom mestu mogla da upoznaju lokalne klubove, isprobaju različite discipline i lakše izaberu sport kojim žele da se bave.

Foto: Privatna arhiva

Podrška nije bila ograničena samo na masovne programe. Klubu sedeće odbojke „Smeč“ obezbeđeni su besplatni večernji termini u Sportskom centru „Žarkovo“, kako bi ekipa imala kontinuitet u treninzima i pripremama. Sedeća odbojka je paraolimpijska disciplina namenjena osobama sa fizičkim invaliditetom i zahteva snagu, brzinu reakcije i izražen timski duh.

Prostor je dobio i fudbal 3×3, u čijoj organizaciji Sektor za sport učestvuje drugu godinu zaredom. Posle prošlogodišnjeg turnira na Adi Ciganliji, ovogodišnje takmičenje održano je u OŠ „Braća Jerković“ u Železniku i okupilo je 22 ekipe. Ženska konkurencija prvi put je postala deo zvaničnog programa, a turnir je imao i humanitarni karakter kroz podršku lečenju devojčice Mile Gajić.

1/9 Vidi galeriju Humanitarni turnir u fudbalu 3x3 u Železniku Foto: Privatna arhiva

Da promene formata mogu da donesu novu publiku, pokazao je i četvrti Čukarički polumaraton. Trka je 15. novembra 2025. godine prvi put organizovana u noćnom terminu na Adi Ciganliji i privukla je više od 250 takmičara. Organizator je bio Sportski savez Čukarice 2018, uz podršku GO Čukarica i Sektora za sport.

Sportska politika dobila je i obrazovnu dimenziju kroz pripremu programa „Student sportista“. Prema navodima Sektora za sport, predlog programa prošao je sve pravne provere nadležnih institucija. Predviđena je pomoć u plaćanju školarine kategorisanim sportistima sa Čukarice koji žele da studiraju, kako bi posle završetka sportske karijere stekli akademsko zvanje i bili konkurentniji na tržištu rada.

Foto: Privatna arhiva

Raznovrsnost programa, uvođenje novih formata, veći prostor za decu, ženski i parasport, kao i neposredniji odnos sa klubovima i sportistima, pokazuju da sport postaje jedan od najvidljivijih javnih identiteta Čukarice.

Član Veća Gradske opštine Čukarica zadužen za sport Đorđe Bulić naglasio je da cilj nije samo organizovanje takmičenja već i aktivnije uključivanje građana.

Foto: Privatna arhiva

„Novim sportskim manifestacijama želimo da na Čukaricu dovedemo što više ljudi i podstaknemo građane da se aktivno uključe u sport i rekreaciju. Naš pristup je da budemo na terenu - da obilazimo klubove, razgovaramo sa sportistima, slušamo šta im je potrebno i pratimo njihove rezultate, umesto da sedimo i čekamo da oni dođu kod nas. Želimo čvršće povezivanje Sektora za sport GO Čukarica, Zavoda za sport u Košutnjaku, Ade Ciganlije i Beogradskog hipodroma, jer tako možemo da čuvamo sportsku tradiciju i zajedno gradimo budućnost naše dece.“

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