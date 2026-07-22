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Hamilton je na stazi u Belgiji završio trku na četvrtom mestu, ali smatra da je mogao da se bori za pobedu da nije izleteo sa staze na kraju poslednjeg slobodnog treninga. Zbog tog udesa njegov bolid je pretrpeo značajna oštećenja, pa je tim morao da zameni veliki broj delova pre kvalifikacija.

Njegov timski kolega Šarl Lekler kvalifikovao se ispred njega i drugu trku zaredom završio ispred Britanca, pri čemu je kroz povoljan trenutak za virtuelno bezbednosno vozilo stigao do drugog mesta, svega dve sekunde iza pobednika Kimija Antonelija.

Hamilton je istakao da ga ohrabruje napredak Ferarija, koji je bio konkurentan i na Silverstonu i u Belgiji.

"Mislim da možemo da nastavimo u dobrom ritmu. Ovaj vikend bio je pomalo nesrećan, kao i Silverston. Sjajno je videti koliko napredujemo i kako konstantno unapređujemo bolid. Imamo još noviteta koji bi trebalo da nam pomognu da dodatno smanjimo zaostatak", rekao je Hamilton, a preneo Skaj Sport.

1/11 Vidi galeriju Luis Hamilton u Ferariju Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP / Profimedia, Cristopher Ponso/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sedmostruki svetski šampion naglasio je da je najviše razočaran sopstvenim izdanjem u subotu.

"Ne mogu sebi da priuštim vikende poput ovog kada je reč o mojoj vožnji. Zbog toga ću već od naredne trke podići nivo koncentracije i biti još fokusiraniji", poručio je Hamilton.

Iako je zbog sudara sa Džordžom Raselom u prvom krugu trke u Belgiji kažnjen sa pet sekundi, Hamilton je četvrtim mestom ponovo preuzeo drugo mesto u generalnom plasmanu vozača. Posle 14 trka ima 45 bodova manje od vodećeg Kimija Antonelija.

Velika nagrada Mađarske biće održana na Hungaroringu, stazi na kojoj je Hamilton rekorder sa osam pobeda, a na kojoj je 2023. godine osvojio svoju poslednju pol-poziciju u Formuli 1.