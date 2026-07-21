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Čuveni srpski odbojkaš Željko Tanasković danas je u Beogradu na Generalnoj skupštini Međunarodne federacije za školski sport (ISF) reizabran na funkciju predsednika ISF-a.

Ponovni izbor Tanaskovića, koji je bio i jedini kandidat, bio je centralni događaj Generalne skupštine ISF-a, na kojoj učestvuju predstavnici više od 100 zemalja.

1/5 Vidi galeriju Željko Tanasković Foto: ISF, SŠSS

Skupštini je prisustvovao i premijer Đuro Macut, koji je tom prilikom poručio da školski sport prevazilazi granice i jezike i predstavlja univerzalnu platformu na kojoj mladi usvajaju najvažnije životne vrednosti - timski duh, disciplinu, poštovanje, odgovornost i prijateljstvo.

„Srbija je zemlja sporta. Ponosni smo na naše šampione, ali još više na uverenje, da svaki budući šampion svoj put započinje na školskom igralištu, u srednjoj školi i na svojim prvim školskim takmičenjima. Zato ulaganje u razvoj školskog sporta znači ulaganje u zdravlje naše dece, njihovo obrazovanje, karakter i budućnostˮ, rekao je Macut.

Istakao je da ga posebno raduje što je Srbija domaćin ovog skupa i što se na čelu Međunarodne federacije za školski sport nalazi Željko Tanasković, čija su, kako kaže, posvećenost i liderstvo izvor ponosa ne samo za njega lično, već i za srpski sport i zemlju.

„Republika Srbija ostaje pouzdan partner svim međunarodnim sportskim organizacijama i nastaviće da ulaže u razvoj sporta, obrazovanja i mladih, jer verujemo da oni predstavljaju najveći potencijal svakog društvaˮ, rekao je Macut.

Predsednik Vlade poželeo je učesnicima uspešan rad, donošenje odluka koje će doprineti daljem razvoju školskog sporta širom sveta, kao i prijatan boravak u Srbiji, uveren da će iz Beograda poneti nova prijateljstva i lepe uspomene.

Tanasković je zahvalio svim delegatima koji su došli u Beograd, kao i na ukazanom poverenju da ponovo obavlja funkciju predsednika.

On je nakon izbora rekao da biti predsednik ISF-a podrazumeva ozbiljnu logistiku i naveo je da se godinama ozbiljno radilo na školskom sportu.

„Pre svega, zahvalnost Vladi Republike Srbije na podršci koju dobijamo kad je u pitanju naš nacionalni školski sport, Ministarstvu sporta i Ministarstvu prosvete, Savezu školskog sporta Srbije i koordinatorima. Godinama unazad radimo jako lep posao, a sama činjenica da smo na nivou Srbije bili tako uspešni je i mene izbacilo u orbitu i na neki način dovelo do toga da, da mogu da se kandidujem za predsednika Svetske federacijeˮ, rekao je Tanasković.

Na pitanje koliko je školski period važan za razvoj svakog sportiste, on je odgovorio da je školski sport verovatno najbitniji u odrastanju svakog deteta, jer se tada radi na svesti mladih da shvate da sport nije samo takmičenje i da povlači druge vrednosti.

„Ako se bave nekim vidom fizičke aktivnosti, pre svega će mnoge druge stvari raditi lakše, imaće zdraviji život. A oni koji su veštinu savladali na tom nivou, da mogu da učestvuju u takmičarskom sportu, doživljavaju zadovoljstva i na nivou kluba, reprezentacije. Školski sport je prvi korak svakog sportiste i na neki način jako je bitno da u tom uzrastu dobijete instrukcije od lica koje je učilo školu za to, a to su profesor i nastavnici fizičkogˮ, rekao je Tanasković.

Konferenciji je prisustvovao i ministar sporta Zoran Gajić, koji je u izjavi za medije istakao da je školsko doba važno za svakog budućeg sportistu.

„Životne navike se upravo prave u takozvanom školskom dobu, da li je to mlađe školsko doba od sedam do jedanaest i po godina ili od jedanaest i po do osamnaest. Tu se stvaraju i psihofizičke navike i druge vrste mentalnih navika, naravno i osnove karaktera i vaspitni procesˮ, rekao je Gajić.

Dodao je da je zato država u Strategiji razvoja sporta u Srbiji od 2026. do 2035. godine posebno obratila pažnju na školski sport, i da je zato važan izuzetno agilni Savez za školski sport Srbije.

Gajić je čestitao Tanaskoviću na reizboru na mesto predsednika ISF-a i istakao je da je Tanasković svojim autoritetom obezbedio da Srbija dobije dva sedišta međunarodnih sportskih saveza u Beogradu.

Istakao je da je Tanasković veoma iskusan u sporstkom rukovođenju i da su Srbiji potrebni takvi sportski rukovodioci.

„Ovo je fantastičan uspeh što se nalazi na toj poziciji i on to apsolutno zaslužujeˮ, kazao je Gajić.

Željko Tanasković je prvi put izabran za predsednika ISF u aprilu prošle godine, nakon povlačenja dotadašnjeg predsednika, Francuza Lorena Petrinke.

Tokom proteklog mandata pokrenuo je brojne reformske procese u radu ISF, unapredio međunarodnu saradnju i nastavio organizaciju najvećih svetskih školskih sportskih takmičenja na više kontinenata.

Skupštini su prisustvovali ministri i zamenici ministara sporta Brazila, Egipta, član kraljevske porodice Ujedinjenih Arapskih Emirata šeik Suhail el Maktoum, kao i predstavnici nacionalnih školskih sportskih organizacija iz više od 50 zemalja, saopštila je Vlada Srbije.