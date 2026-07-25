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Monika Rajt i Ešli Gardner poslednjih dana glavna su tema australijskih medija.

No, ne po dobrom. Monika i Ešli su bili u vezi od 2020. godine, a od prošle godine i u braku.

Međutim, brak je potrajao nešto manje od godinu dana. Sve se raspalo kada je Rajt optužila Gardner da ju je prevarila sa saigračom Džordžijom Vol.

Pravarena Monika je iznela sve u javnost, i to na upečatljiv način. Ona je objavila zajedničku fotografiju sa doskorašnjom suprugom, a pored fotografiju Vol uz natpis: "Ovo je ona sa kojom me je moja žena prevarila".

Foto: Instagram

Da nešto nije u redu, videlo se i pre odlaska ženske kriket reprezentacije Australije na turneju po Indiji. Rajt je sumnjala da je supruga vara, pa je odletela u Indiju. Kako prenose izvori iz reprezentacije, scena kada su se njih dve srele bila veoma neprijatna.