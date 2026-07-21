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Olivera Katarina, glumica i pevačica preminula je danas u 87. godini, ostavivši iza sebe bogatu umetničku karijeru i neizbrisiv trag u domaćoj i svetskoj kinematografiji.

Važila je za jednu od najlepših i najtalentovanijih umetnica sa ovih prostora, a osim po nezaboravnim ulogama i pesmama, njen život obeležile su i velike ljubavi.

1/4 Vidi galeriju Olivera Katarina Foto: Promo/Kurir Televizija, af / AFP / Profimedia

Njena prva i najveća ljubav, prema sopstvenom priznanju, bio je proslavljeni vaterpolista, golman Partizana i reprezentacije, Milan Gale Muškatirović.

Njihova romansa počela je još kada je Olivera imala svega 14 godina, a kako je kasnije pričala, bila je to ljubav na prvi pogled. Gale, koji je bio stariji šest godina, ju je svakodnevno čekao ispred škole i pratio do kuće, a njihova ljubav bila je poznata širom Beograda.

"Galeta, čuvenog vaterpolo golmana Milana Muškatirovića, upoznala sam sa četrnaest godina na igranci. To je bila ljubav na prvi pogled. Svakog dana čekao me je ispred škole i pratio do kuće, gde smo se teška srca razdvajali. Za našu ljubav znala je čitava škola, a kasnije i ceo Beograd. Kada je otac čuo za to, dobro se raspitao o mladiću s kojim se zabavljam i ućutao. Iako mu se Gale dopao, pa mi više nije zabranjivao da izlazim, nikada ga nisam dovela kući".

Olivera je objasnila i kako je veza raskinuta.

"Naša veza trajala je oko dve godine. Gale nije mogao da se pomiri sa činjenicom da upisujem Fakultet dramskih umetnosti i da ću se baviti glumom, jer je smatrao da to nije posao sa ženu. Ubrzo smo raskinuli i svako je krenuo svojim putem", ispričala je jednom prilikom.

Iako je kasnije volela i udavala se, svoju prvu ljubav nikada nije zaboravila, često ističući da je upravo odnos sa Milanom Muškatirovićem zauvek ostavio poseban trag u njenom životu.

Zbog toga je, kako kaže, odbijala mnoge viđenije ljude, poput kraljeva ili predsednika. Priznala je da se poljubila sa Titom, a da je odbila i jednog kralja.

"Prvi put kad sam upoznala Tita, snimala sam Nišku banju u studiju. Gledao me je bez prestanka, kao da me snima pogledom. Kasnije me je poljubio… ili sam ja njega, ne sećam se tačno. Jednom prilikom, kada sam ušla u prostoriju, Jovanka i Tito su sedeli zajedno. Videla sam kako ga je Jovanka gurnula laktom i rekla: ‘Evo ti je’ – to sam joj pročitala s usana", rekla je Olivera Katarina.

No, Tito nije bio jedina moćna ličnost.