Engleski šampion u poluteškoj kategoriji Luis Edmondson našao se u centru skandala nakon što je optužen za opasnu vožnju i posedovanje više od 120 grama kokaina sa namerom dalje prodaje.
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Tridesetogodišnji bokser pojavio se pred sudom u Sautemptonu, gde je tužilaštvo navelo da je u avgustu 2021. godine tokom policijske potere velikom brzinom udario policijski automobil i još jedno vozilo.
U njegovom automobilu, prema navodima suda, pronađena je veća količina kokaina.
Edmondson je pušten da se brani sa slobode, a naredno ročište pred Krunskim sudom zakazano je za avgust.
Profesionalnu karijeru započeo je 2019. godine, nakon uspešne amaterske karijere u reprezentaciji Engleske.
Godine 2024. osvojio je britansku i Komonvelt titulu pobedom nad Denom Azizom, dok je u junu 2026. stigao do najvećeg uspeha u karijeri osvojivši međunarodnu WBA titulu pobedom protiv Lindona Artura.
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