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Grad na Drini postaće centar evropskog omladinskog boksa i ugostiće nacionalne selekcije iz preko 40 zemalja, odnosno oko preko 400 mladih boksera i bokserki koji će se boriti za evropske medalje u uzrastu do 19 godina.

Dok Loznica odbrojava dane do početka šampionata, srpski reprezentativci završavaju finalne pripreme za najvažnije takmičenje sezone. Domaća reprezentacija sa velikim očekivanjima dočekuje najvažnije takmičenje sezone, sa željom da pred svojim navijačima osvoji evropske medalje i još jednom potvrdi kvalitet srpskog boksa.

Srpska muška omladinska bokserska reprezentacija uspešno je završila prvi deo bazičnih priprema na Jahorini, gde je pod vođstvom selektora Branislava Jovičića i kubanskog stručnjaka Horhea Luisa Fromete postavila čvrste temelje za nastup na Evropskom omladinskom prvenstvu u boksu.

Na Jahorini je treniralo devet reprezentativaca: Pavle Popović (do 50 kg), Filip Stanojević (do 55 kg), Nikola Bogatinoski (do 60 kg), Petar Sandić (do 65 kg), Vasilije Đurđević (do 70 kg), Nikola Jovičić (do 75 kg), Đorđe Đorić (do 80 kg), Veljko Ristić (do 85 kg), Vuk Milenković (do 90 kg).

1/7 Vidi galeriju Lagator - svetski bokserski centar Foto: BSS

U odličnim uslovima za rad reprezentativci Srbije odradili su intenzivan program fizičke pripreme, tehničko-taktičkog usavršavanja i sparing treninga, a stručni štab ističe da je prvi deo priprema ispunio sva očekivanja.

Reprezentativac Srbije u kategoriji do 55 kilograma Filip Stanojević kaže da ekipa sa velikim optimizmom ulazi u završnicu priprema.

"Na Jahorini smo radili zaista odlično. Treninzi su bili zahtevni, ali upravo ovakav rad daje sigurnost pred najveća takmičenja. Osećam da sam fizički i psihički napredovao i da spremno ulazim u završni deo priprema. Pred nama je još nekoliko važnih nedelja rada, a onda ono zbog čega smo se mesecima pripremali. Motivacija je ogromna jer Evropsko prvenstvo boksujemo pred našom publikom. Želim da pružim svoj maksimum i verujem da mogu da se popnem na pobedničko postolje."

Njegov reprezentativni kolega u kategoriji do 60 kilograma Nikola Bogatinoski ističe da reprezentacija sa velikim samopouzdanjem očekuje nastavak rada u Loznici.

"Prvi deo priprema protekao je u najboljoj mogućoj meri. Naporno smo radili svakog dana i siguran sam da će se sav taj trud videti u ringu. Sada puni snage, motivacije i šampionske energije očekujemo završni deo priprema, gde ćemo imati priliku da sparingujemo sa vrhunskim evropskim reprezentacijama. To će biti poslednja provera pred prvenstvo. Verujem u naš tim, stručni štab i u svoj rad. Cilj je jasan – borba za medalju i mesto na pobedničkom postolju."

Selektor Branislav Jovičić zadovoljan je urađenim na Jahorini i naglašava da reprezentaciju očekuje završno brušenje forme.

"Iza nas je veoma kvalitetan prvi deo priprema. Momci su pokazali maksimalnu disciplinu, odgovornost i želju za radom, što je preduslov za vrhunski rezultat. Stručni štab je zadovoljan njihovim odnosom prema obavezama i napretkom koji su ostvarili. Sada ulazimo u završnu fazu priprema, koja će biti izuzetno važna jer ćemo u Loznici trenirati sa selekcijama Turske, Ukrajine, Bugarske i Španije. Takvi sparinzi predstavljaju najbolju moguću proveru pred Evropsko prvenstvo. Verujem u ovu generaciju. Imamo talentovane i vredne momke koji mogu ravnopravno da se nose sa najboljim bokserima Evrope i uveren sam da ćemo pred domaćom publikom imati čime da se ponosimo."

Paralelno sa muškom selekcijom, za evropski šampionat intenzivno se priprema i ženska omladinska reprezentacija Srbije. Na Zlatiboru, gde će boraviti do 30. jula, omladinke treniraju zajedno sa seniorskom reprezentacijom, što predstavlja izuzetno važan segment priprema.

Boje Srbije na Evropskom prvenstvu braniće: Nataša Lukić (do 51 kg), Jovana Devetaković (do 57 kg), Dunja Vuksić (do 65 kg) i Sonja Vukšić (do 75 kg). Sa reprezentativkama na Zlatiboru rade selektor Mirko Ždralo, kubanski trener Pedro Ransel i ruski stručnjak Alan Bičenov, koji zajedno sprovode završne pripreme kako bi srpske bokserke u najboljoj formi dočekale prvenstvo.

U susret svečanom otvaranju šampionata, Loznica će biti domaćin i velikog muzičkog događaja. U utorak, 12. avgusta, sa početkom u 20 časova, na gradskom šetalištu nastupiće jedan od najpopularnijih domaćih pevača, Peđa Jovanović. Posetioce očekuje veče ispunjeno muzikom, odličnom atmosferom i najvećim hitovima, kao uvertira u jedan od najznačajnijih sportskih događaja godine.

Ulaz na koncert biće potpuno besplatan, a organizacija ovog događaja neće predstavljati trošak ni za građane Loznice ni za budžet grada. Koncert je poklon Bokserskog saveza Srbije gradu domaćinu, sa željom da građani i brojni gosti zajedno uživaju u večeri koja će simbolično označiti početak Evropskog prvenstva.