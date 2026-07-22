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Nakon tragične vesti iz Norveške, sportska javnost ostala je u šoku. Dvostruki olimpijski šampion u veslanju, Olaf Tufte, pronađen je mrtav u utorak popodne na svojoj farmi, što je zvaničnim saopštenjem potvrdila i njegova porodica.

Slavni sportista preminuo je u 50. godini.

Na njegovom imanju, koje se nalazi oko 80 kilometara južno od Osla, hitna pomoć je reagovala ubrzo po pozivu. Tufte je helikopterom prebačen u bolnicu, ali lekari, nažalost, nisu uspeli da ga spasu.

Uzrok smrti za sada nije zvanično objavljen. Kako prenosi portal „Gol“, u trenutku tragedije nije bilo svedoka, a još uvek nije razjašnjeno ni ko je uputio poziv hitnim službama. Iza sebe je ostavio suprugu Ainu i dvoje dece.

Olaf Tufte ostaje upamćen kao najuspešniji veslač u istoriji Norveške. Osvojio je zlatne medalje u skifu na Olimpijskim igrama u Atini 2004. i Pekingu 2008. godine, dok je u kolekciji imao i srebro iz Sidneja 2000. i bronzu iz Rija 2016. Pored olimpijskih uspeha, dva puta se penjao i na sam vrh sveta osvajajući titule svetskog šampiona.

Svetska veslačka federacija se uz fotografiju i kratak opis oprostila od legendarnog sportiste.

"Sa velikom tugom Svetska veslačka federacija (World Rowing) oprašta se od Norvežanina Olafa Tuftea, osvajača četiri olimpijske medalje i šest medalja na svetskim prvenstvima.

Na vodi je bio beskompromisan takmičar, a van nje veliki prijatelj svima. Bio je i dobitnik medalje Tomasa Kelera, najvišeg priznanja koje se dodeljuje u svetu veslanja.