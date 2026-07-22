TRAGEDIJA! OLIMPIJSKI ŠAMPION PRONAĐEN MRTAV NA SVOJOJ FARMI! Svet tuguje zbog odlaska legende, a detalji njegove smrti će vas rasplakati!
Nakon tragične vesti iz Norveške, sportska javnost ostala je u šoku. Dvostruki olimpijski šampion u veslanju, Olaf Tufte, pronađen je mrtav u utorak popodne na svojoj farmi, što je zvaničnim saopštenjem potvrdila i njegova porodica.
Slavni sportista preminuo je u 50. godini.
Na njegovom imanju, koje se nalazi oko 80 kilometara južno od Osla, hitna pomoć je reagovala ubrzo po pozivu. Tufte je helikopterom prebačen u bolnicu, ali lekari, nažalost, nisu uspeli da ga spasu.
Uzrok smrti za sada nije zvanično objavljen. Kako prenosi portal „Gol“, u trenutku tragedije nije bilo svedoka, a još uvek nije razjašnjeno ni ko je uputio poziv hitnim službama. Iza sebe je ostavio suprugu Ainu i dvoje dece.
Olaf Tufte ostaje upamćen kao najuspešniji veslač u istoriji Norveške. Osvojio je zlatne medalje u skifu na Olimpijskim igrama u Atini 2004. i Pekingu 2008. godine, dok je u kolekciji imao i srebro iz Sidneja 2000. i bronzu iz Rija 2016. Pored olimpijskih uspeha, dva puta se penjao i na sam vrh sveta osvajajući titule svetskog šampiona.
Svetska veslačka federacija se uz fotografiju i kratak opis oprostila od legendarnog sportiste.
"Sa velikom tugom Svetska veslačka federacija (World Rowing) oprašta se od Norvežanina Olafa Tuftea, osvajača četiri olimpijske medalje i šest medalja na svetskim prvenstvima.
Na vodi je bio beskompromisan takmičar, a van nje veliki prijatelj svima. Bio je i dobitnik medalje Tomasa Kelera, najvišeg priznanja koje se dodeljuje u svetu veslanja.
Naše misli su uz Olafovu porodicu, Veslački savez Norveške i celu veslačku zajednicu", stoji u tekstu.