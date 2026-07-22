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Vozač ekipe Premijer Tek prešao je etapu od Šamberija do Vuarona dužine 174,7 kilometara za tri sata, 41 minut i 13 sekundi.

Vozač ekipe Premijer Tek do prve etapne pobede na ovogodišnjoj trci stigao je zahvaljujući odličnoj timskoj vožnji, a ključnu ulogu imao je njegov klupski kolega Matje van der Pul, koji je kontrolisao tempo i neutralisao napade rivala u završnim kilometrima.

Filipsen je kroz cilj prošao ispred Švajcarca Maura Šmida i Holanđanina Olava Koja.

Pogačar je bez problema sačuvao ukupno vođstvo i u generalnom plasmanu ima više od četiri i po minuta prednosti u odnosu na Belgijanca Remka Evenepula iz ekipe Red Bul Bora, pobednika prethodne dve etape.

Pogačar je vodeći u generalnom plasmanu sa ukupnim vremenom 60 sati, četiri minuta i 17 sekundi.

Naredna, 18. etapa vozi se sutra od Vuarona do Orsjer-Merleta, dužine 185,2 kilometra.

(Beta)