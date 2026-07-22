Svetski rekorder u skoku s motkom, švedski atletičar Armand Duplantis, biće spreman za predstojeće Evropsko prvenstvo u Birmingemu, nakon što se nedavno zbog povrede povukao sa mitinga Dijamantske lige u Londonu, preneo je švedski javni servis.
Ostali sportovi
MONDO PREŽIVEO DRAMU: Duplantis izbegao najgori scenario, spreman za EP!
Slušaj vest
"Posle detaljnog lekarskog pregleda, koji je uključivao magnetnu rezonancu, nije utvrđeno da 'Mondo' ima bilo kakvu povredu prepona ili leđa", rekao je Danijel Vesfelt u izjavi za švedski javni servis (SVT).
Duplantis (26), koji je 15 puta obarao svetski rekord u skoku s motkom, u subotu je prekinuo takmičenje na mitingu Dijamantske lige u Londonu nakon preskočenih 5,95 metara.
Kasnije je izjavio da je to uradio zbog bolova u prednjem delu butine.
Trenutni svetski rekord u skoku s motkom iznosi 6,31 metar, a Duplantis ga je postavio u martu ove godine na domaćem mitingu u Upsali.
Svetsko dvoransko prvenstvo u Poljskoj - Duplantis Foto: Gladys Chai von der Laage / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
Evropsko prvenstvo u Birmingemu na programu je od 10. do 16. avgusta, a finalno takmičenje u skoku s motkom na rasporedu je poslednjeg dana.
(Beta)
Reaguj
Komentariši