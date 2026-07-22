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"Posle detaljnog lekarskog pregleda, koji je uključivao magnetnu rezonancu, nije utvrđeno da 'Mondo' ima bilo kakvu povredu prepona ili leđa", rekao je Danijel Vesfelt u izjavi za švedski javni servis (SVT).

Duplantis (26), koji je 15 puta obarao svetski rekord u skoku s motkom, u subotu je prekinuo takmičenje na mitingu Dijamantske lige u Londonu nakon preskočenih 5,95 metara.

Kasnije je izjavio da je to uradio zbog bolova u prednjem delu butine.

Trenutni svetski rekord u skoku s motkom iznosi 6,31 metar, a Duplantis ga je postavio u martu ove godine na domaćem mitingu u Upsali.

Svetsko dvoransko prvenstvo u Poljskoj - Duplantis Foto: Gladys Chai von der Laage / imago sportfotodienst / Profimedia

Evropsko prvenstvo u Birmingemu na programu je od 10. do 16. avgusta, a finalno takmičenje u skoku s motkom na rasporedu je poslednjeg dana.

(Beta)

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Adriana Vilagoš, atletika, bacanje koplja Izvor: Kurir