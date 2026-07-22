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Kako se navodi u saopštenju uprave skopskog Alkaloida, Vuko Borozan, Matic Suholežnik i Nejc Cehte su "dodatna vrednost za novu sezonu".

Crnogorski levi bek Vuko Borozan (32) je poznati rukometaš koji je igrao za više timova u Evropi, na Bliskom istoku i u Severnoj Makedoniji.

Visok je 203 centimetra i odlično je upoznat sa makedonskom Superligom, gde je prethodno igrao za Metalurg, Vardar i Ohrid.

Matic Suholežnik je 31-godišnji pivot, visok 202 centimetra, koji u rukometni klub Alkaloid dolazi iz ljubljanskog Slovana.

U svojoj karijeri igrao je i za timove Celje iz Slovenije, francuske Dankerk i Saran, portugalsku Benfiku i za hrvatskog šampiona RK Zagreb.

Desni bek Nejc Cehte (33) je prošlu sezonu završio u finalisti Lige šampiona Fukse Berlinu iz Nemačke.

Prethodno je igrao za slovenačke ekipe Krško i Gorenje Velenje, nemački Hanover, danski GOG i Eurofarm Pelister iz Bitolja.

(Beta)