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Na današnji dan 2000. godine Lens Armstrong ispisao je jednu od najneverovatnijih stranica u istoriji sporta. Drugi put zaredom osvojio je Tur de Frans, najtežu biciklističku trku na svetu, samo četiri godine nakon što su mu lekari saopštili da se bori sa agresivnim rakom i da su šanse za preživljavanje veoma male. Njegov povratak delovao je kao čudo, a svet je u njemu video simbol borbe i nade. Međutim, par godina kasnije otkrivena je mračna strana njegove priče.

Krajem dvadesetog i početkom 21. veka Lens Armstrong bio je neprikosnoveni kralj biciklizma. Njegovo ime bilo je sinonim za pobedu, snagu i neverovatnu volju.

Nije ga svet obožavao samo zbog medalja i trofeja. Njegova priča bila je mnogo veća od sporta - bio je čovek koji se vratio iz gotovo izgubljene bitke i ponovo stao na vrh planete.

Milioni ljudi širom sveta gledali su ga kao dokaz da se i protiv najtežih životnih udaraca može izboriti.

A onda se sve srušilo.

Danas je Armstrong za jedne i dalje čovek neverovatne mentalne snage, dok ga drugi smatraju jednim od najvećih prevaranata u istoriji sporta.

1/10 Vidi galeriju Legendarni biciklista - Lens Armstrong Foto: Profimedia, PASCAL PAVANI / AFP / Profimedia, AP/Mark Bugnaski, EPA/Sebastien Nogier Pool

Put do vrha

Lens Armstrong rođen je 18. septembra 1971. godine u Planu, u američkoj saveznoj državi Teksas.

Od malih nogu pokazivao je neverovatnu sportsku energiju. Kao dvanaestogodišnjak počeo je da trenira plivanje, a kasnije se posvetio triatlonu.

U tom sportu brzo je napravio ime. Bio je uspešan, osvajao nacionalna takmičenja i činilo se da je pronašao svoj put.

Ipak, sa 21 godinom napravio je veliki zaokret – napustio je triatlon i potpuno se posvetio biciklizmu.

Odluka se pokazala kao pun pogodak.

Njegov uspon bio je neverovatan. Godine 1995. osvojio je etapu na Tur de Fransu, a naredne sezone nastavio je da niže uspehe. Završio je drugi na prestižnoj trci Pariz–Nica, osvojio šesto mesto na Olimpijskim igrama i potpisao veliki ugovor sa ekipom Kofidis.

Izgledalo je da je pred njim blistava karijera.

Ali onda je stigla vest koja mu je promenila život.

Borba sa rakom

U oktobru 1996. godine Armstrong je saznao ono čega se svaki sportista najviše plaši.

Lekari su mu otkrili rak testisa u uznapredovaloj fazi. Bolest se proširila i na druge delove tela, a prognoze nisu bile ohrabrujuće.

Čovek koji je život podredio fizičkoj snazi sada je morao da se bori za sopstveni život.

Mnogi su verovali da je njegova karijera završena.

Ali Armstrong nije prihvatio takav scenario.

Posle operacija i agresivnih terapija uspeo je da pobedi bolest. Samo godinu dana kasnije počeo je da se vraća biciklizmu.

Njegov povratak izgledao je kao čudo.

Povratak koji je oduševio svet

Armstrong se vratio u velikom stilu.

Osvojio je Tur Luksemburga i Kaskade klasik, završio četvrti na Vuelti i Svetskom prvenstvu, a onda 1999. godine napravio ono što je malo ko očekivao – osvojio je Tur de Frans.

Bio je to trenutak kada je rođena jedna od najvećih sportskih priča.

Čovek koji je pre nekoliko godina bio blizu smrti sada je bio najbolji biciklista planete.

Samo godinu dana kasnije, 23. jula 2000. godine, Armstrong je drugi put uzastopno podigao pehar namenjen pobedniku najprestižnije biciklističke trke sveta.

Osvojio je i bronzu na Olimpijskim igrama u Sidneju, ali je Tur de Frans ostao njegova najveća opsesija.

Na kraju je sedam puta slavio na čuvenoj trci.

Delovalo je da ništa ne može da zaustavi njegovu dominaciju.

Sumnje, optužbe i pad

Kako su godine prolazile, sve glasnije su se pojavljivale sumnje.

Priče o dopingu pratile su Armstronga gotovo tokom cele karijere, ali je on dugo odbacivao sve optužbe.

Njegov bivši saigrač Flojd Lendis tvrdio je da je Armstrong koristio nedozvoljena sredstva i da nije mogao da ostvari takve rezultate bez pomoći dopinga.

Optužbe su se gomilale, a istrage su postajale sve ozbiljnije.

Heroj iz priče o neverovatnom povratku počeo je da gubi oreol nepobedivosti.

Ostao bez svih titula

Godine 2012. Američka antidoping agencija saopštila je da je Armstrong učestvovao u doping programu tokom karijere.

Međunarodna biciklistička unija potom mu je oduzela svih sedam titula osvojenih na Tur de Fransu i doživotno mu zabranila profesionalno bavljenje sportom.

Čovek koji je nekada bio simbol pobede sada je ostao bez najvećih priznanja.

Priznanje koje je šokiralo svet

Godinama je Armstrong negirao da je koristio doping.

Sve se promenilo u januaru 2013. godine kada je u emisiji kod Opre Vinfri priznao da je koristio nedozvoljena sredstva tokom karijere.

"Cela moja karijera bila je jedna velika laž. Lagao sam o dopingu i ponavljao tu laž mnogo puta. Koristio sam sredstva koja poboljšavaju performanse. Bio sam bahat i napadao sam ljude koji su mi govorili suprotno. Morao sam da pobeđujem po svaku cenu", rekao je Armstrong.

Njegove reči izazvale su potres u svetu sporta.

Sponzori su ga napustili, javnost se okrenula protiv njega, a čovek koji je nekada bio idol miliona postao je sinonim za sportsku prevaru.

Legenda ili prevarant?

I danas se vodi debata o tome kako treba posmatrati Lensa Armstronga.

Ne može se osporiti da je njegova borba protiv raka inspirisala milione ljudi, niti da je imao ogroman uticaj na popularizaciju biciklizma.

Kroz svoju fondaciju pomagao je obolelima od raka i dugo bio simbol nade za ljude širom sveta.

Ali njegova sportska zaostavština zauvek je promenjena.

Čovek koji je pobedio bolest koja je trebalo da mu oduzme život, na kraju nije uspeo da pobegne od najveće krize svoje karijere.

Od čoveka koji je izgledao kao nepobedivi heroj do sportiste kome su izbrisani svi najveći trijumfi - priča o Lensu Armstrongu ostala je jedna od najneverovatnijih i najkontroverznijih saga u istoriji sporta.