– Neverovatna je razlika kada su u pitanju takmičenja evropskog i svetskog ranga. Posle vikenda u Bugarskoj bogatiji sam za ogromno iskustvo, koje ne bih da mi je neko pričao da tako kažem prihvatim, a da nisam iskusio. Način na koji pristupaju pripremama kako takmičarskih sprava tako i samih takmičara su za svaki respekt. Neću reći da mi na Alpe Adria šampionatu i našim nacionalnim prvenstvima preterano zaostajemo, to svakako ne, ali svetsko ima poseban status. Trudili smo se koliko smo mogli umeli i znali domogli se sedmog mesta u ski GP 1 ekspert kategoriji, gde je vladala žestoka konkurencija. Jednom rečju velika igra je bila u pitanju, da ne kažem da smo vozili po drugačijim pravilima, ali njihovi skuteri su prosto leteli. Sledećeg vikenda se okrećem evropskom prvenstvu i pripremama se za početak avgusta kada će naša zemlja i savez biti domaćini takmičenja – rekao je Nemanja Jovanović.