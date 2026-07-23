PARTIZAN PUSTIO U PRODAJU SEZONSKE ULAZNICE: Grobari mogu da ih nabave po cenama dd 7.000 do 15.000 dinara
Rukometni klub Partizan saopštio je da je pustio u prodaju sezonske ulaznice.
Partizan će u novoj sezoni igrati u čak četiri takmičenja: pored domaćeg prvenstva i kup, kao i regionalne lige, crno-beli će igrati u EHF Ligi šampiona.
"Putem platforme sixtix.rs možete obezbediti svoje mesto na tribinama i biti deo spektakularnih duela koje će crno-beli odigrati u Ligi šampiona, regionalnoj ligi i domaćim takmičenjima.
Godišnje ulaznice važe za sve domaće mečeve, uz napomenu da VIP i sezonske karte za belu ložu podrazumevaju rezervisana mesta u hali ,,Aleksandar Nikolić“.
Za kupovinu VIP godišnjih karata potrebno je da pošaljete upit za rezervaciju na mejl adresu office@rkpartizan.rs. Nakon toga dobićete instrukcije za plaćanje karata.
O mogućim mestima za preuzimanje karata bićete naknadno obavešteni.
Vratili smo se! Nek grmi sa svih strana!", stoji u saopštenju RK Partizan.
Ulaznice za tribine koštaju 7.000 dinara, za belu ložu 11.000 dinara, a za VIP ložu 15.000 dinara.
Svakako je najinteresantnije učešće crno-belih u Ligi šampiona, i to posle 13 godina. Tako će Partizan u hali "Aleksandar Nikolić" ugostiti neke od najboljih evropskih ekipa, mađarski Vesprem, Porto iz Portugala i berlinski Fukse iz Nemačke.